Harit, son avenir à l’OM brutalement relancé ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Placardisé par Jorge Sampaoli depuis de longs mois, Amine Harit a sorti une performance remarquable avec l’OM ce dimanche sur la pelouse de Brest.

Titulaire en soutien d’Arkadiusz Milik en raison de l’absence de Dimitri Payet, l’international marocain a brillé. Auteur d’une passe décisive pour le Polonais et d’un but en fin de match, Amine Harit a prouvé à Jorge Sampaoli qu’il pouvait compter sur lui durant la fin de la saison. Combatif, juste techniquement et toujours actif pour proposer des solutions à ses partenaires, Amine Harit a régalé les supporters de l’Olympique de Marseille. De quoi relancer le débat autour de l’avenir de l’ancien Nantais, alors que celui-ci n’est que prêté sans option d’achat par Schalke 04 jusqu’à la fin de la saison ? Au micro de Prime Video après le succès probant de Marseille en terres bretonnes dimanche (1-4), Amine Harit a évoqué le sujet de son avenir.

Harit est prêté sans option d'achat à l'OM

Plein de raisons d'être heureux ce soir 💙🙉 Merci à tous les supporters qui ont fait le déplacement, on se revoit le weekend pro 🔥 pic.twitter.com/OPhDJs6FQf — Amine Harit (@Amine_000) March 13, 2022

Sans trop en dire, avec un large sourire en coin, Amine Harit a simplement expliqué au micro d’Amazon qu’il laissait le soin à ses agents de négocier son avenir avec le président marseillais Pablo Longoria. « L'avenir ? Franchement, je ne suis pas dans ça, je laisse ça à mon agent. Je suis sur le terrain, c'est difficile quand on ne joue pas. Là, j'ai du temps de jeu, la meilleure chose pour moi est de me concentrer sur le jeu. Ce qui se passera en fin de saison se passera en fin de saison, et on verra ce qu'il se passera. Il y aura des discussions » a déclaré Amine Harit alors qu’il y a moins de deux semaines, L’Equipe indiquait que l’OM ne souhaitait pas conserver le Marocain à l’issue de la saison. La prestation d’Amine Harit à Brest, qui pourrait inciter Jorge Sampaoli à le faire jouer davantage jusqu’au mois de mai, pourrait bien rebattre les cartes d’autant plus qu’Amine Harit semble être parfaitement intégré au vestiaire marseillais au vu de la réaction de ses coéquipiers après son but.

Harit vs Brest 🇲🇦🤩



RT x Follow 🤙 pic.twitter.com/BZXx2XLzce — OM Comps (@CompsOM_) March 13, 2022

Du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, les réactions étaient unanimes dimanche soir pour saluer la performance quatre étoiles d’Amine Harit. « Concerné, inspiré, décisif et fluidifiant le jeu, Amine Harit est l'homme du match pour moi. Je veux qu'il puisse enchaîner », « Harit avait fait un super match à Monaco : victoire. Il récidive ce soir à Brest : victoire. Quand Amine est bien, l'OM gagne » ou encore « Tellement mérité pour lui ce but d’Amine Harit au vu de son excellent match ! » pouvait-on lire sur Twitter. De son côté, L’Equipe a attribué la superbe note de 8/10 à Amine Harit après son match réussi à Brest. « Il joue très peu cette saison et il n'avait plus été titulaire depuis plus de deux mois. Donc évidemment il avait des jambes. Le Marocain est impliqué sur trois des quatre buts marseillais. Avant-dernier passeur (3e), passeur décisif sur corner (63e), il a marqué seul devant le but vide (71e), ce qui vient récompenser une belle prestation » a analysé le quotidien national, très élogieux envers un joueur qui va maintenant tenter de bousculer la hiérarchie à Marseille.