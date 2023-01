Guendouzi courtisé, l’OM prêt à activer son plan B

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En plein mercato hivernal, l’OM doit faire face à une offensive inattendue d’Aston Villa pour Mattéo Guendouzi.

Joueur clé d’Igor Tudor depuis le début de la saison à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi va-t-il faire ses valises lors de ce mercato hivernal à la surprise générale ? Il y a quelques jours, L’Equipe affirmait que le milieu de terrain tricolore avait la cote en Premier League. Malheureusement pour les supporters de l’OM, cet intérêt se confirme et tend à se concrétiser. A en croire les informations du quotidien national, confirmées par Foot Mercato, un club de Premier League a d’ores et déjà discuté avec Mattéo Guendouzi. Il s’agit d’Aston Villa, dont l’entraîneur Unai Emery connait personnellement le numéro six de l’Olympique de Marseille. Les deux hommes, dont les routes se sont croisées à Arsenal, se connaissent personnellement et s’apprécient beaucoup. Néanmoins pour l’instant, aucune offre n’est arrivée sur le bureau de Pablo Longoria, qui valorise Mattéo Guendouzi à plus de 30 millions d’euros cet hiver.

Ounahi à l'OM en cas de départ de Guendouzi ?

A en croire L’Equipe, aucun départ majeur n’est prévu à l’Olympique de Marseille cet hiver. Un transfert de Mattéo Guendouzi en Premier League n’est pourtant pas si impossible que cela à imaginer, car on sait les clubs anglais capables de poser de très grosses sommes d’argent sur le marché des transferts. Et on imagine très mal que Pablo Longoria soit capable de refuser 30 à 40 millions d’euros pour un joueur qu’il a recruté à prix discount, en dessous de 15 millions d’euros, il y a tout juste un an et demi. Un départ de Guendouzi cet hiver est d’autant plus possible que selon Foot Mercato, l’OM a déjà un plan B en tête en cas de départ de l’ancien Lorientais. Il s’agit d’Azzedine Ounahi, qui a crevé l’écran avec le Maroc à la Coupe du monde cet hiver. Le milieu de terrain du SCO d’Angers plait énormément à Pablo Longoria, qui ne le recrutera pas s’il n’y a pas de départ à l’OM cet hiver. Dans le cas où Mattéo Guendouzi viendrait à faire ses valises en revanche, les cartes seraient redistribuées et une offensive marseillaise pour Ounahi ne serait plus à exclure.