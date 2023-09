Guendouzi cartonne, l’Italie ne comprend pas l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a réussi ses débuts avec la Lazio Rome. Le milieu de terrain a déjà bluffé son nouvel entraîneur Maurizio Sarri ainsi que la presse transalpine.

Mattéo Guendouzi a sans doute terminé la rencontre avec beaucoup de regrets. Pour sa première avec la Lazio Rome, le milieu prêté par l’Olympique de Marseille est entré en jeu dans le choc remporté à Naples (2-1) samedi, avec une passe décisive et un but annulés pour des situations de hors-jeu. Il n’empêche que le Français a quand même rendu une copie encourageante. Son énergie dans l’entrejeu plaît déjà à l’entraîneur Maurizio Sarri qui l’a complimenté après la rencontre.

Sarri déjà séduit

« J'ai l'impression que c'est un joueur avec une grande intensité, a commenté le coach italien. Il peut nous amener de l'équilibre parce qu'il a de bonnes capacités sur les phases défensives, il pourrait nous être extrêmement utile. J'ai décidé de l'aligner rapidement parce qu'il semblait tout de suite prêt et attentif pour comprendre ce dont l'équipe avait besoin. » Comme Maurizio Sarri, la presse transalpine a également apprécié les débuts de Mattéo Guendouzi en Serie A. Le quotidien n’a pas été avare en compliments en analysant sa prestation.

Il Messaggero : La Lazio déjà sous le charme de #Guendouzi. L'ancien milieu de l'OM a effectué une entrée convaincante et décisive face au Napoli. "Une personnalité de leader, la foulée d'un diamant très pur (...) Il occupe le temps et l'espace, donne de l'oxygène et de… pic.twitter.com/xfLwf3dOGJ — GuillaumeMP (@Guillaumemp) September 4, 2023

« Une personnalité de leader, la foulée d'un diamant très pur... Il occupe le temps et l'espace, donne de l'oxygène et de l'équilibre. Voilà une recrue parfaite, a encensé le journal. (…) Sarri avait raison de vouloir Guendouzi à tout prix. C'était la pièce manquante du milieu. Et maintenant, comment s'en passer contre la Juve ? Depuis l'arrivée de l'expérimenté Lucas Leiva, aucune recrue n'avait eu cet impact immédiat. » De quoi agacer certains supporters marseillais opposés à son départ, sachant que la Lazio a profité d’un deal avantageux, à savoir un prêt payant (1 M€) avec obligation d’achat (12 M€ + 5 M€ de bonus) et 10% à la revente.