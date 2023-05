Guendouzi c'est fini, il va quitter l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré la saison exceptionnelle réalisée par l’OM, certains choix d’Igor Tudor interrogent, notamment en ce qui concerne Mattéo Guendouzi. L'entraîneur marseillais n'échappe pas aux critiques.

Titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison dernière, Mattéo Guendouzi n’a plus le même statut depuis quelques semaines. L’international français a pourtant été un pion essentiel d’Igor Tudor durant de longs mois mais depuis le retour de la Coupe du monde, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal est plus souvent remplaçant que titulaire. Dimanche soir, Mattéo Guendouzi s’est de nouveau assis sur le banc, l’entraîneur de l'Olympique de Marseille lui préférant Valentin Rongier et Jordan Veretout au milieu de terrain.

Des choix qui s’expliquent avant tout par une logique de mercato à venir selon Stéphane Guy, qui a assuré sur l’antenne de RMC que si Mattéo Guendouzi jouait aussi peu avec Marseille, c’est parce que son départ lors du prochain mercato ne fait plus aucun doute. L’ancien journaliste de Canal + est toutefois admiratif de voir à quel point Igor Tudor parvient à garder ses joueurs concernés malgré leur faible temps de jeu puisque Guendouzi s’est avéré décisif lors de son entrée en jeu face à l’AJA dimanche avec une passe décisive pleine de justesse pour Alexis Sanchez.

Guendouzi sur le banc à cause du mercato ?

« Les choix de Tudor s’expliquent en partie par des critères économiques en vue du mercato. Guendouzi ne joue pas car Guendouzi ne jouera plus à l’OM la saison prochaine au contraire de Veretout par exemple. S’il perd de sa valeur en ne jouant plus ? Je n’en suis pas certain. S’il valait 35 millions d’euros cet hiver, un international français dans un OM qualifié pour la Ligue des Champions les vaudra toujours cet été. Et là où Igor Tudor est fort, c’est que lorsqu’il fait entrer Guendouzi, il est à fond et il est bon, pareil pour Payet ou pour Mbemba. Il gère remarquablement son groupe » estime Stéphane Guy, pour qui les choix d’Igor Tudor sont parfois guidés par le mercato à venir. Ce qui n’a finalement pas beaucoup d’incidence au vu des très bons résultats de l’OM, qui compte 70 points après 33 matchs de Ligue 1 et qui est revenu ce dimanche à cinq points de la première place.