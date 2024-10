Guendouzi a tapé Nice, sa provocation va plaire à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après le large succès contre l’OGC Nice (4-1) jeudi en Ligue Europa, Mattéo Guendouzi s’est amusé du traitement infligé par les supporters niçois. Le milieu de la Lazio a été la cible de sifflets pendant la rencontre. D’où sa déclaration provocatrice et dédiée à l’Olympique de Marseille.

L’OGC Nice n’a pas fait le poids. Lors de la 2e journée de la Ligue Europa, le Gym a pris l’eau sur le terrain de la Lazio jeudi. Il faut dire que les Aiglons affrontaient une équipe en forme. Les coéquipiers de Mattéo Guendouzi viennent d’enchaîner un troisième succès toutes compétitions confondues. « On est très contents de cette victoire, on savait que ce serait difficile mais on a fait une belle série de trois victoires consécutives, a savouré le Français au micro de Sky Sport. On est en confiance et si on continue à jouer comme ça, on pourra encore gagner beaucoup d'autres matchs. »

Guendouzi a adoré son derby

Surtout si le milieu de terrain poursuit sur sa bonne lancée avec l’entraîneur Marco Baroni. « Je suis très content, j'ai fait un très bon début de saison et Baroni me donne de la confiance, s’est réjoui l’international tricolore, de nouveau convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps. Je peux jouer mon football et ça se traduit dans mes performances. Je suis heureux de travailler avec lui et avec son staff technique. » Sûr de ses forces, Mattéo Guendouzi n’a donc pas été perturbé par les supporters niçois.

Notre ancien Marseillais Guendouzi ne perd pas ses habitudes et chambre toujours les Nicois ! 😂 pic.twitter.com/1UFUi1OtB2 — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) October 3, 2024

Pendant la rencontre, l’ancien Marseillais a été la cible de sifflets. Une hostilité plutôt amusante à ses yeux « Les sifflets des supporters niçois ? La confrontation entre Nice et Marseille a été toujours été particulière, a-t-il confié au média italien. Les supporters de Nice m'ont sifflé et insulté, mais je suis particulièrement content de cette victoire parce que c'est arrivé contre cette équipe. » Les fans olympiens apprécieront le clin d’œil du milieu toujours attaché à l’Olympique de Marseille.