Guendouzi à la Lazio, l’OM récupère un beau chèque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La Lazio a tenté de négocier le prix de Mattéo Guendouzi en-dessous de la barre des 20 millions d’euros mais l’OM s’est montré intransigeant sur le prix de l’international français, dont le départ ne fait plus beaucoup de doutes.

Sur le banc au coup d’envoi des quatre premiers matchs officiels de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi est plus que jamais sur le départ. Malgré quelques intérêts en Premier League (West Ham, Aston Villa), c’est à la Lazio Rome que le vice-champion du monde 2022 va s’engager. A moins d’un improbable retournement de situation, le n°6 de l’OM va faire ses valises et découvrir la Série A dans les jours à venir. Il y a peu de chances qu’il soit dans le groupe convoqué par Marcelino pour la réception du Stade Brestois samedi à l’Orange Vélodrome.

Allez sans rancune pour les mecs qui jouent leur vie en DM !



Bon sinon Guendouzi c'est en excellente voie pour la Lazio.



Prêt payant autour de 2M et une option d'achat obligatoire entre 17 et 19M.



Package global : environ 20M



Bonne nuit !#MercatOM | #TeamOM pic.twitter.com/UxT8t03Rzl — LePetitOM (@lepetitom) August 23, 2023

Ces derniers jours, la presse italienne indiquait que les dirigeants romains faisaient le forcing auprès de Pablo Longoria et de Javier Ribalta dans le but de faire baisser le prix de Mattéo Guendouzi. Un prix dérisoire à hauteur de 12 millions d’euros avait même été évoqué. Mais selon le compte insider marseillais @LePetitOM, l’Olympique de Marseille s’est montré intransigeant sur le prix du l’ancien Gunner, refusant d’entendre parler d’une transaction globale à moins de 20 millions d’euros. Un accord de principe est ainsi sur le point d’être trouvé pour un prêt payant à 2 millions d’euros avec une option d’achat obligatoire comprise entre 17 et 19 millions d’euros.

Guendouzi à la Lazio pour un total de 20 ME

Le compte estime qu’au total, Pablo Longoria récupèrera au minimum la somme fixée dès le départ des négociations, à savoir 20 millions d’euros. Une belle plus-value pour l’Olympique de Marseille, qui avait recruté Mattéo Guendouzi pour moins de 11 millions d’euros à Arsenal il y a deux ans. Dès sa première année, l’international tricolore s’était imposé comme un titulaire indiscutable de Jorge Sampaoli et avait contribué à la qualification de l’OM en Ligue des Champions. La seconde année sous Igor Tudor aura été plus délicate mais globalement, que ce soit sportivement ou financièrement, l’OM sera satisfait du passage de Mattéo Guendouzi. Notons que le joueur de 25 ans ne devrait pas être remplacé à Marseille malgré la blessure pour environ un mois de Geoffrey Kondogbia. Au poste de milieu relayeur, le club phocéen compte sur l’ancien joueur de l’Atlético ainsi que sur Veretout, Rongier, Ounahi et Gueye qui sera de retour de suspension au mois de novembre.