Greenwood à l'OM, Longoria craque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mason Greenwood est arrivé à l’OM dans la polémique, mais le club phocéen se réjouit du début de saison de l’international anglais. Que ce soit sur le terrain, où il est meilleur buteur de Ligue 1, mais aussi dans son attitude.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à casser sa tirelire pour acheter Mason Greenwood en provenance de Manchester United. Le club olympien a dépensé près de 30 ME pour s’attacher les services de l’international anglais, qui sortait d’une bonne saison en prêt à Getafe. Le talent du joueur ne fait aucun doute, mais son arrivée a été entourée de multiples polémiques en raison du passé du joueur, accusé d’avoir frappé sa femme à plusieurs reprises. C’est en raison de cet épisode extra-sportif que Manchester United s’est séparé de celui qui était pourtant le plus gros talent de son centre de formation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mason Greenwood (@masongreenwood)

Dans une interview accordée à Relevo en Espagne, le président marseillais Pablo Longoria est revenu sur les coulisses de l’arrivée de Mason Greenwood. Le dirigeant espagnol confie que l’avis du club de Getafe a été crucial sur le choix de Marseille. Pablo Longoria a profité de son réseau et de ses excellentes relations avec Angel Torres Sanchez, président de Getafe, pour mener son enquête sur Mason Greenwood et en savoir plus sur l’attitude de l’Anglais au quotidien. Rassuré, le président de l’OM a donné son aval pour le transfert de Greenwood et il ne le regrette pas. A Marseille, l’attitude de l’attaquant anglais est impeccable, ce qui confirme que l’actuel dauphin du PSG a fait le bon choix en le recrutant selon Pablo Longoria.

Longoria revient en détails sur le recrutement de Greenwood

« Dès lors que nous en avons parlé avec l’entraîneur, l’arrivée de Greenwood a été rapide. De Zerbi le connaissait déjà et tout s’est passé très vite, même s’il y a eu beaucoup de questions et de débats entre nous. Nous avons beaucoup cru en en son talent, nous sommes très heureux de ce qu’il est, de ce qu’il a déjà fait avec nous depuis le début de la saison. Son comportement est fantastique, nous sommes tellement fiers de l’avoir avec nous à l’OM cette saison. Nous avions toutes les informations dont nous avions besoin avant de le recruter, et je pense que nous avons pris la meilleure décision. Tout ce que le club de Getafe m’a dit sur Greenwood, c’est la réalité que je vois désormais à Marseille. Nous avons de très bonnes relations avec Getafe et tout ce que le club m’a dit sur Greenwood au quotidien se vérifie ici » s’est félicité Pablo Longoria.

Le président de l'OM a donc tiré un bilan positif des premières semaines passées par Mason Greenwood dans la cité phocéenne. Roberto De Zerbi va maintenant espérer que son attaquant anglais retrouvera le chemin des filets dimanche soir face à Strasbourg car bien que meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood est resté muet deux matchs de suite face à Nice et Lyon pour la première fois de la saison.