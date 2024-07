Greenwood à l'OM, De Zerbi refuse

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Fort de l'arrivée de Roberto De Zerbi sur son banc, l'OM veut être ambitieux cet été sur le marché des transferts. Le profil de Mason Greenwood plait à l'entraineur italien mais...

L'OM va démarrer une nouvelle ère sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'entraineur transalpin ne compte pas perdre de temps et se renforcer au plus vite. Pas mal de joueurs sont séduits par la possibilité d'être sous la houlette de l'ancien de Sassuolo. C'est le cas de Mason Greenwood. L'Anglais, prêté la saison passée à Getafe par Manchester United, a pu se relancer après de longs mois d'absence à cause de forts soupçons de violences envers sa compagne. D'ailleurs, les fans et observateurs de l'OM ne sont pas trop chauds à l'idée de rapatrier Greenwood et sa mauvaise image. Sauf rebondissement, malgré un intérêt fort, les Phocéens ne recruteront pas l'attaquant de 22 ans.

Greenwood, l'OM abandonne l'idée

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Mason Greenwood est devenu une priorité pour la direction de la Lazio. Claudio Lotito adore son profil et veut en faire un titulaire au sein du club romain. Une offre (refusée) de 20 millions plus un pourcentage de revente de 50 % n'a pas suffi pour convaincre United, même si le club anglais est très ouvert à une vente. Autre club à être attentif à l'Anglais, la Juventus. Le club piémontais cherche à compléter son effectif pour jouer sur tous les tableaux la saison prochaine. L'OM n'apparait donc plus parmi les clubs cités pour s'attacher les services du natif de Bradford, qui ne manquera en tout cas pas de prétendants pour relancer sa carrière. Marseille, conscient du contexte autour de l'Anglais mais aussi de son prix, va donc changer de cibles pour venir renforcer son attaque. Nul doute que Roberto De Zerbi a encore beaucoup de profils en tête.