Gignac n'envisage pas une seconde un retour à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au top de sa forme aux Tigres de Monterrey en dépit de son âge, André-Pierre Gignac a bien l’intention de continuer à profiter au Mexique.

André-Pierre Gignac s’éclate au Mexique et cela fait sept ans que ça dure. Aux Tigres de Monterey depuis 2015, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille affole les compteurs puisqu’il a inscrit 159 buts en 280 matchs aux Tigres. Un bilan exceptionnel qui fait de lui une véritable idole au Mexique, où les supporters adorent sa grinta et bien sûr son efficacité. Les statistiques folles d’André-Pierre Gignac en Amérique font des jaloux à Marseille, où certains supporters regrettent son départ et aimeraient le voir revenir sous la tunique bleue et blanche. A l’instar du fantasme Drogba, le retour de Gignac a également été évoqué à quelques reprises. Mais dans une interview accordée à Fox Sport, le vice-champion d’Europe 2016 avec l’Equipe de France a définitivement fermé la porte à un retour en France.

Gignac ne reviendra pas à l'OM

L’objectif assumé d’André-Pierre Gignac est désormais de terminer sa carrière dans son pays d’adoption, le Mexique. « La MLS ? Honnêtement, non. J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière avec les Tigres. J'ai eu, récemment, des sollicitations, mais je le répète, je veux terminer ma carrière ici parce que je sens que c'est ici que je veux vivre plus tard. Je veux continuer ma carrière ici. Je suis tombé amoureux du Mexique il y a plusieurs années maintenant. Si je peux continuer à être utile avec mes jambes et on me dit au club qu'on ne veut plus de moi, on verra. Mais moi je veux continuer tant que j'en ai dans les jambes, j'ai en tête de terminer ma carrière ici, avec les Tigres » a avoué André-Pierre Gignac, dont les déclarations sont extrêmement claires et ne laissent plus aucune place au doute. C’est au Mexique et nulle par ailleurs que Gignac terminera sa carrière… dommage pour l’OM.