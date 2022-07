Gignac et Thauvin draguent un banni de l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Alvaro Gonzalez fait partie de la liste des indésirables dont l'OM veut se débarrasser cet été. L'Espagnol semble proche d'avoir trouvé une nouvelle porte de sortie.

Malgré une fin de saison dernière qui a amené le club à se qualifier pour la Ligue des champions, l'OM frustre de plus en plus ses fans. Le récent départ de Jorge Sampaoli, dans la précipitation du fait de divergences de point de vue sur le mercato avec sa direction, a surpris. C'est également le cas de la nomination d'Igor Tudor, qui va devoir gérer la pression à l'aube d'une nouvelle saison qui s'annonce bien mouvementée. Avant toute chose, le Croate va devoir travailler avec la cellule de recrutement de l'OM afin de renforcer son effectif. Pour le moment, trois nouveaux joueurs ont débarqué : Samuel Gigot (Spartak), Isaak Touré (Le Havre) et Chancel Mbemba (libre). Pas de quoi vraiment faire l'unanimité auprès des amoureux du club. Car avant d'autres grands mouvements au niveau des arrivées, l'OM cherche à se débarrasser de ses boulets...

Alvaro, direction le Mexique ?

🚨Tras caerse lo del argentino Nehuén Peréz, Tigres tuvo contacto con el defensa central español del Olympique de Marsella Álvaro González Soberón.



Tigres le ofreció un contrato de 2 años y el jugador aceptó, estaría llegando en los próximos días a México para firmar con Tigres. pic.twitter.com/wnTHue4e5p — •FAFHOO• (@Fafhoo) July 16, 2022

En effet, des joueurs comme Kevin Strootman ou Alvaro Gonzalez sont aujourd'hui encore sous contrat avec le club phocéen. L'OM veut donc trouver au plus vite une porte de sortie à ces deux joueurs. Concernant Alvaro, on pensait le voir partir en Arabie saoudite du côté d'Al-Raed. Mais finalement, le défenseur en a décidé autrement pour se concentrer sur une autre destination. Selon les informations du compte Twitter @Fafhoo, spécialisé dans le football mexicain, Alvaro pourrait rejoindre les Tigres dans les prochaines heures. La formation mexicaine lui aurait déjà proposé un contrat de deux ans. Contrat accepté par Alvaro, qui se voit bien évoluer en Amérique du Nord la saison prochaine. Là-bas, il y retrouverait Florian Thauvin, parti aux Tigres la saison passée. Aussi, il évoluerait avec un autre ancien de l'OM : André-Pierre Gignac. A noter qu'Alvaro possède encore deux années de contrat avec le club phocéen. En cas de départ, une résiliation est la solution la plus probable pour arranger toutes les parties. A moins qu'une petite indemnité ne suffise également pour libérer l'Espagnol de 32 ans.