Gattuso se transforme en Grinch de l'OM

Par Mehdi Lunay

Mercredi, les clubs de Ligue 1 joueront leur dernier match de 2023 à quelques jours des fêtes. Une date spéciale qui stresse Gennaro Gattuso. L'entraîneur de l'OM a prévenu ses joueurs d'éviter tout relâchement avant le déplacement à Montpellier.

Si l'OM reste sur 4 victoires d'affilée en Ligue 1, Gennaro Gattuso demeure très exigeant avec ses joueurs. Par exemple, à Lorient, il s'était montré fâché à propos de la deuxième mi-temps des siens alors qu'ils l'ont emporté 4-2. Gattuso ne veut rien laisser au hasard alors que l'OM est engagé dans une grande remontée au classement. Ce mercredi, les Phocéens auront un dernier déplacement à négocier du côté de Montpellier avant de partir en vacances. Face au 12e de Ligue 1, l'OM a les moyens de gagner un cinquième match de suite. Toutefois, l'entraîneur marseillais n'est pas si serein avant d'aller à la Mosson.

Noël déconcentre et fatigue les joueurs selon Gattuso

Gennaro Gattuso se méfie de Montpellier et de son jeu de contre. Surtout, il n'aime pas jouer le 20 décembre. Avec l'approche des fêtes de Noël et de leurs préparatifs, Gattuso craint que ses joueurs ne soient plus focalisés à 100% sur le match de Montpellier. Utilisant son expérience de joueur à cette période de l'année, l'entraîneur de l'OM a martelé à ses hommes d'oublier Noël et de ne penser qu'à Montpellier pour éviter un fiasco monumental mercredi.

Gennaro Gattuso : "Je l'ai déjà dit à mes joueurs mais quand j'étais joueur, les premières années, à partir du 15-17 décembre, c'était un désastre. Ma femme était jeune, elle me stressait pour les cadeaux, pour l'endroit où l'on devait faire Noël... et je perdais beaucoup… pic.twitter.com/KKGiJsX0rB — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) December 19, 2023

« Demain, on affronte Montpellier, une équipe qui fait peur en transition. Et ce sera un match très, très difficile. Et je pense que demain si on pense à la valise, à papa, à maman, aux enfants, à la grand-mère, au grand-père... on va encaisser beaucoup de buts. […] J'ai déjà dit ces choses à mes joueurs et je leur ai aussi dit que lorsque j'étais joueur, à partir du 15-17 décembre environ, pour moi les premières années c'était un désastre. Ma femme était jeune, elle me stressait pour les cadeaux, pour l'endroit où l'on devait faire Noël... et je perdais beaucoup d'énergie. Après avec le temps et l'expérience, je lui ai dit : « Tu t'en occupes, je ne peux pas penser à ces choses-là ». Si on pense au panettone, à la bouteille de champagne, ou aux cadeaux que l'on doit apporter à notre famille, demain on va prendre une valise », a t-il développé en conférence de presse ce mardi. Les joueurs marseillais n'auront qu'une chose à faire mercredi soir : gagner contre Montpellier. Ils offriraient déjà son cadeau de Noël à Gennaro Gattuso.