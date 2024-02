Gattuso menacé, l'OM prend une décision forte

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le nul de l'OM face à Donetsk et les propos de Gennaro Gattuso sur son incapacité à trouver les bons réglages avec son équipe ont suscité des doutes et provoqué une rencontre avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

Après son 2-2 en Europa League face à une formation ukrainienne qui reprenait la compétition, l’OM en est resté au même point en 2024 puisque le club phocéen n’a toujours pas gagné le moindre match en 2024. Et avant le déplacement de dimanche soir à Brest, la déprime guette du côté de Marseille à l’image d’un Gennaro Gattuso qui semblait sans solution après le nul de sa formation contre Donetsk. Les propos de l’entraîneur italien sur son incapacité à trouver comment relancer son collectif ont fait du bruit. Et à en croire La Provence même dans l’avion du retour, cela a été un sujet de réflexion et de discussion. Cependant, Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont sur la même longueur d’onde concernant Gennaro Gattuso, mais ils ont tout de même voulu avoir confirmation que ce dernier n’avait pas abdiqué.

Gattuso confirmé jusqu'à la fin de saison

OM : Gattuso à la rue, son départ est exigé https://t.co/uRKOW28JJq — Foot01.com (@Foot01_com) February 16, 2024

Vendredi, au retour d'Allemagne, les deux dirigeants de l'Olympique de Marseille sont donc venus assister à l'entraînement et ont discuté avec l'ancien joueur milanais. De quoi rassurer Longoria et Benatia, lesquels sont persuadés que Gattuso est toujours l'homme de la situation et que les propos tenus jeudi soir ne sont pas le signal d'une déprime totale et d'une renonciation du coach italien. L'Equipe et La Provence confirment que le successeur de Marcelino finira bien la saison sur le banc de l'OM quoi qu'il arrive à Brest et ensuite au Vélodrome lors du match retour d'Europa League face à Donetsk.

Cependant, si le duo à la tête de Marseille maintient une confiance absolue à Gennaro Gattuso, il sait que ce dernier est capable de jeter l'éponge s'il sent que le vestiaire l'a totalement abandonné. Les deux prochains matchs de l'Olympique de Marseille seront donc décisifs, même si celui qui est surnommé Ringhio ne craint rien. Cependant, comme l'explique Le Phocéen, la prolongation de Gennaro Gattuso n'est plus du tout à l'ordre du jour, l'OM ne voulant pas aller plus loin que cette saison avec le technicien de 46 ans.