Fribourg envoie balader l'OM, Kiliann Sildillia menace ‍!

L’OM a ciblé Kiliann Sildillia pour succéder à Jonathan Clauss mais pour l’instant, Fribourg a refusé la grosse offre marseillaise, en dépit des envies du joueur de rejoindre la Provence.

Titulaire indiscutable à Fribourg et sélectionné par Thierry Henry pour disputer les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France, Kiliann Sildillia est la priorité de l’Olympique de Marseille au poste de latéral droit lors de ce mercato estival. Le club phocéen a vendu Jonathan Clauss à Nice pour 6 millions d’euros bonus inclus et doit maintenant trouver un nouveau joueur à ce poste même si Roberto De Zerbi peut déjà s’appuyer sur le polyvalent Bamo Meïté, sur le revenant Pol Lirola et sur l’extra-communautaire (et bientôt sacrifié ?) Amir Murillo.

🔵⚪️ Kiliann Sildillia has informed Freiburg of his desire to leave.



He's asked the sports director to negotiate with Olympique Marseille, waiting for Freiburg to find a replacement.



Sildillia only want OM. pic.twitter.com/QTPZko6CEY