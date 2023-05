Folarin Balogun, le rêve de l'OM détruit par le PSG ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a déjà les yeux rivés vers le prochain mercato et a coché le nom de Folarin Balogun pour renforcer l’attaque de l’OM.

Six mois après avoir cassé sa tirelire en recrutant Vitinha pour 32 millions d’euros, l’Olympique de Marseille est prêt à une nouvelle folie en attaque. En effet, Pablo Longoria a flashé sur Folarin Balogun, auteur de 18 buts en Ligue 1 sous les couleurs du Stade de Reims, où il est prêté en provenance d’Arsenal. Les relations entre l’OM et les Gunners étant excellentes, le club phocéen espère rafler la mise à un prix avantageux dans le dossier de l'attaquant anglo-américain.

L'OM est très intéressé par Balogun cet été

Ces deux dernières années, Marseille et Arsenal ont négocié les prêts de Saliba et de Nuno Tavares, le transfert de Guendouzi ainsi que la résiliation du contrat de Kolasinac, préalable à la signature du Bosnien en Provence. En ce qui concerne Folarin Balogun, la négociation s’annonce tout de même difficile car Arsenal n’a aucune raison de brader son joueur de 21 ans, qui sort d’une belle saison en Ligue 1 et qui peut facilement être vendu plus de 20 millions d’euros.

La tâche de Pablo Longoria pour recruter l’international espoirs anglais sera d’autant plus délicate que la concurrence risque d’être rude. A la surprise générale, le Paris Saint-Germain a également un œil sur ce dossier via son coordinateur sportif Luis Campos, selon les informations relayées par Football London. Le PSG cherche un attaquant de calibre international lors de ce mercato et surveille Kane, Osimhen, Kolo-Muani ou encore Abraham.

Balogun, un profil qui plait aussi... au PSG

Mais comme révélé par TF1, le Paris Saint-Germain veut également recruter une doublure au poste d’avant-centre et dans cette optique, le profil de Folarin Balogun plait beaucoup dans la capitale française. De son côté, le joueur pourrait tout de même privilégier l’OM, où une place de titulaire dans un club qualifié en Ligue des Champions l’attend. A condition néanmoins que Marseille soit en mesure de combler les exigences financières d’Arsenal, ce que personne ne peut garantir pour le moment.