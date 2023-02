Fiasco français en Europe, les Marseillais se vengent

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les clubs français pourraient ne même pas voir le printemps en Coupe d’Europe, vue la tournure des évènements. Cela fait doucement rigoler à Marseille.

Comme souvent, les premiers matchs éliminatoires ont été fatals aux clubs tricolores, puisque Nantes, Monaco et Rennes ont été sortis de l’Europa League. Des contre-performances sans aucune gloire, même si seul Nantes est tombé contre réellement plus fort que lui. Pour le reste, c’est la soupe à la grimace habituelle et les points UEFA ne tombent pas beaucoup dans l’escarcelle. Jusqu’à présent cette saison, les résultats étaient correct en dehors de l’élimination dès la phase de poule de l’OM, dernier de son groupe et qui n’arrive plus à grand chose en Ligue des Champions. Ces critiques, les Marseillais qui arborent fièrement le titre de premier - et seul - club français victorieux d’une Ligue des Champions, ont du mal à les digérer.

Les supporters de l'OM pointent Rennes du doigt

Rennes éliminé par le Shakhtar, jamais aussi prenable depuis 15 ans pour les raisons que nous savons. Monaco mis dehors par le 10e de Bundesliga et Nantes KO sans regret contre la Juve. Sans parler de l’OM en poule. Pas de doute, la L1 est toujours aussi faible. — Bertrand Latour (@LatourBertrand) February 23, 2023

Il faut dire qu’en novembre, quand l’OM a terminé dernier de sa poule et n’a rapporté « que » huit points à l’indice UEFA français (donc 4 pour la seule présence en Ligue des Champions), les moqueries ont été de sortie. Nantes, Nice, Monaco, Rennes et le PSG vont plus contribuer que Marseille à l’indice français, mais pas forcément beaucoup mieux. Et pour le compte « Droit au But », il est temps aussi de pointer du doigt le niveau des autres clubs tricolores. « Le Stade Rennais est donc éliminé par un club en guerre, qui n'a plus d'effectif, qui ne joue plus dans son stade, qui a joué le match aller en Pologne et n'a pas joué de match officiel depuis novembre. A jamais les premiers ? Vaut mieux se moquer d'une ou deux élimination(s) de l'OM en 40 campagnes européennes que de regarder les rares finales de C3 des clubs français… », a fait savoir le compte pro-marseillais, qui rappelle que l’OM a fait les trois dernières finales de C3 (1999, 2004 et 2018) des clubs français.

Seul club éliminé dès l’automne, Marseille a bien le pire bilan tricolore de la saison européenne, mais il est vrai que les autres formations de Ligue 1 ne font vraiment pas beaucoup mieux.