Fagioli et l'OM, cela devient très chaud

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille n'a pas fini son mercato, et la possible signature de Nicolo Fagioli, l'international italien peut être le dernier gros coup de Pablo Longoria.

La Juventus est prête à se séparer du milieu de terrain de 23 ans, mais pour cela, le club turinois n'envisage qu'un transfert sec pour un montant autour de 20 millions d'euros, et pas un prêt avec option d'achat. Convoité par l'OM, Nicolo Fagioli ne sait cependant pas encore de quoi sera fait son avenir immédiat. Tandis que les dirigeants marseillais ont réglé ce vendredi le dossier Amine Gouiri, ils n'ont toujours pas avancé leurs pions concernant le milieu international italien et du côté de Turin, on commence à trouver le temps long confirme Tuttomercatoweb. Selon le média spécialisé italien, même si l'Olympique de Marseille est toujours en course pour Fagioli, une nouvelle piste vient de s'ouvrir et elle pourrait être la bonne pour le joueur de la Juventus.

L'OM désormais hors course pour Fagioli ?

En effet, faute d'une offre concrète de l'Olympique de Marseille, la direction de la Juve a entamé des négociations avec la Fiorentina, et les choses avanceraient très rapidement concernant le transfert de Nicolo Fagioli. « Selon nos informations, au cours des dernières heures, la Fiorentina s'est manifestée, avec des contacts constants avec l'entourage de Nicolo Fagioli et avec la Juventus. Les deux clubs de Serie A tentent de trouver un accord sur la formule du transfert : l'idéal serait un transfert définitif, mais pour l'instant aucune des deux équipes n'est allée aussi loin. La Juventus pourrait donc accepter de prêter son joueur, mais seulement s'il obtient en échange une obligation d'achat », précise Marco Conterio, journaliste spécialiste du mercato. Si l'Olympique de Marseille veut obtenir la signature de Fagioli, ce que Roberto De Zerbi désirait, l'heure est probablement venue pour Pablo Longoria d'avancer ses atouts afin de permettre à la Juventus de finaliser l'opération le plus vite possible. Et cela au détriment de la Fiorentina.