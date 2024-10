OM ‍: Mbemba sacrifié par Marseille cet hiver ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au contraire de Veretout, Gigot ou Lopez, Chancel Mbemba a refusé de quitter l’OM lors du mercato estival après avoir été placé dans le loft par Pablo Longoria. Mais une solution pourrait être trouvée cet hiver.

Joueur majeur de l’Olympique de Marseille ces deux dernières saisons, Chancel Mbemba a été placé dans le loft du club olympien à la surprise générale l’été dernier aux côtés de Veretout, Gigot ou encore Pau Lopez. Tout le monde a compris le message et a trouvé une porte de sortie… sauf le défenseur congolais, qui a joué en ce mois d’octobre avec sa sélection malgré son temps de jeu réduit à néant à Marseille. L’ex-défenseur du FC Porto a eu quelques sollicitations, en Ligue 1 et en Arabie saoudite, mais a finalement refusé de partir, persuadé qu’il allait convaincre Roberto De Zerbi de le réintégrer.

Un départ cet hiver souhaité par l'OM et Mbemba ?

Force est de constater que ce n’est pas le cas, ce qui pourrait décider Mbemba à faire ses valises au mois de janvier selon le site Africa Foot. Le média spécialisé révèle que pour économiser le salaire du joueur lors de la seconde partie de saison, l’Olympique de Marseille verrait d’un bon oeil un prêt de ce dernier. Cela permettrait de son côté à Chancel Mbemba de retrouver du temps de jeu et de garder la forme pour les échéances à venir avec sa sélection, à laquelle il est très attachée.

« Si un club se manifeste cet hiver, l’international congolais pourrait avoir du temps de jeu durant la deuxième partie de la saison et l’OM pourrait se libérer de son salaire jusqu’à l’expiration de son contrat » note le média, qui explique qu’un transfert définitif n’est pas non plus à exclure en rappelant que Rennes et Al Shabab ainsi que Bologne étaient très intéressés l’été dernier. La question est maintenant de savoir si tous ces prétendants sont encore là et prêts à investir au mois de janvier sur un défenseur au salaire imposant, estimé à environ 320.000 euros par mois dans la cité phocéenne. Pablo Longoria verrait en tout cas ce départ d’un très bon oeil alors que pour rappel, le contrat de Chancel Mbemba avec l’OM expirera en juin prochain.