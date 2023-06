Fabio Grosso entraîneur de l'OM, c'est bouillant

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Igor Tudor ayant renoncé à son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria doit lui trouver un successeur. Et le patron de l'OM va probablement se tourner une nouvelle fois vers l'Italie.

Massimiliano Allegri ayant reçu une offre qui ne se refuse pas d’un club saoudien (30 millions d’euros sur 3 ans), le poste d’entraîneur de la Juventus va sûrement se libérer. De quoi permettre à Igor Tudor de rebondir, le technicien croate ayant démissionné de l’OM. Les regards se tournent désormais vers Pablo Longoria et Javier Ribalta qui doivent dénicher celui qui dirigera Marseille la saison prochaine. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, mais ce dimanche Sky Sport Italie affirme que la piste la plus chaude mène l’Olympique de Marseille à Fabio Grosso.

Le champion du monde italien, qui connaît la Ligue 1 puisqu’il a porté le maillot de l’Olympique Lyonnais entre 2007 et 2009, vient de faire remonter Frosisone en Serie A (1er de Serie B avec 80 pts). De quoi évidemment le rappeler au bon souvenir de Ribalta qui le voulait déjà lorsqu’il était directeur sportif à Parme. Cette saison plus que réussie a forcément remis Grosso dans le radard.

Fabio Grosso connaît la Ligue 1

Le média italien précise que du côté de Frosinone, on est informé de l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Fabio Grosso. Et même si le technicien de 45 ans a énormément apporté au club, on ne s’opposera pas à tout prix à son départ, conscient que l’OM a les moyens financiers de faire une offre impossible à refuser à Grosso. Pour l'instant, la balle est dans le camp du club phocéen. A ce jour, le promu en Serie A n'a rien vu venir de Marseille, mais on sait que les choses pourraient subitement s'accélérer une fois que Pablo Longoria aura fait valider son choix par Frank McCourt. Il n'y a pas réellement de temps à perdre puisque le troisième de Ligue 1 va devoir se qualifier pour la Ligue des champions en plein coeur de l'été. Cela ne laisse pas un temps énorme à celui qui sera désigné entraîneur de l'OM.