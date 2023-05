OM ‍: Igor Tudor donne sa démission

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'aventure d'Igor Tudor à l'OM semble bien destinée à s'achever au bout d'une simple saison. Un temps annoncé menacé par le club, c'est finalement bien le Croate qui devrait partir de lui-même. Les prochains jours seront décisifs.

Tudor-OM, une histoire d'amour intense, mais brève. L'entraîneur croate aura réalisé une bonne première saison en Ligue 1, amenant Marseille sur le podium malgré une rude campagne de Ligue des champions. Une C1 où l'OM n'a pas été ridicule cette saison, glanant deux succès et passant proche des huitièmes à une reprise de Kolasinac près. Dans le jeu, les Phocéens ont montré de belles choses pendant neuf mois. Le rendu sous Tudor est cohérent avec de vraies performances : deux victoires face à l'OL, un succès historique sur le PSG en coupe de France, une série de neuf matchs sans défaite pour débuter et de six succès de rang pendant l'hiver. Mais, la fin de saison tourne au fiasco, voire à la crise de nerfs.

Tudor excédé, il va poser sa démission

L'OM a connu trois revers sur les quatre derniers matchs : à Lens, Lille et contre Brest, lesquels l'ont empêché de finir deuxième de Ligue 1. Le contenu est moins bon depuis quelques semaines et Igor Tudor est plus contesté dans ses choix. De quoi faire naître l'idée d'une rupture de contrat de Tudor par la direction. Cependant, Pablo Longoria n'est pas sur cette longueur d'onde et continue de faire confiance en Tudor pour la saison prochaine. C'est finalement du côté de Tudor que le lien pourrait se rompre. Le technicien croate envisage de partir cet été de lui-même.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Igor Tudor souhaite poser sa démission à l'issue du championnat.



▫️ Il ne tiendra plus qu'à sa direction de l'accepter ou non. pic.twitter.com/fy95ejbA0y — SPORTS ZONE (@SportsZone__) May 30, 2023

Selon plusieurs médias dont Sports Zone sur Twitter, Tudor va démissionner et l'a même expliqué tard ce mardi soir à son président. « Igor Tudor souhaite poser sa démission à l'issue du championnat. Il ne tiendra plus qu'à sa direction de l'accepter ou non (...) Igor Tudor et Pablo Longoria ont passé la soirée ensemble. L’agent de Tudor rencontrera ce mercredi Pablo Longoria, mais Igor Tudor tenait à annoncer la chose de vive voix et à en expliquer les raisons à Longoria. », écrit-il sur Twitter. Foot Mercato reprend cette info et donne des explications sur l'attitude du Croate. Ce dernier est lassé par la France et Marseille. Il préfère quand même l'Italie et veut y retourner. C'est encore plus le cas alors que son ancien club la Juventus est susceptible de changer d'entraîneur. Surtout, Tudor a mal accepté les critiques et les sifflets subis tout au long de sa saison marseillaise. Jamais totalement accepté, il risque de faire faux bond à l'OM en vue de l'été. Dommage pour certains supporters et surtout pour Pablo Longoria, lequel devra trouver les mots pour le convaincre du contraire d'ici samedi prochain. Vu le caractère du Croate, la mission apparaît bien périlleuse.