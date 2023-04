Evan Ndicka, l’OM vise du très lourd au mercato !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Déjà tourné vers la saison prochaine, Pablo Longoria scrute les potentielles recrues de l’OM et a des vues sur Evan Ndicka.

Titulaire indiscutable à Francfort depuis son départ de l’AJ Auxerre en 2018, Evan Ndicka s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste de défenseur central en Bundesliga. Utilisé à 38 reprises toutes compétitions confondues, le natif de Paris va agiter le prochain mercato. Et pour cause, en plus de ses prestations abouties, Evan Ndicka a une situation contractuelle qui interpelle les plus grands clubs européens puisqu’il sera en fin de contrat au mois de juin prochain.

L'OM sur les traces d'Evan Ndicka, libre en juin

Libre dans deux mois, Evan Ndicka est notamment ciblé par l’AS Roma, qui souhaite bondir sur l’opportunité de le recruter pour zéro euro. Mais à en croire les informations du site Quotidien du Sport, un cador de Ligue 1 est également sur les rangs pour faire venir Evan Ndicka lors du prochain mercato. Il s’agit de l’Olympique de Marseille, dont le président Pablo Longoria s’est spécialisé dans le recrutement des joueurs en fin de contrat ces dernières années.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Evan Ndicka (@evanndicka)

Récemment, le président de l’OM a eu du flair en bâtissant l’actuelle défense de Marseille pour zéro euro en recrutant Chancel Mbemba (Porto), Samuel Gigot (Spartak Moscou) et Sead Kolasinac (Arsenal) en fin de contrat. Cet été, alors que Leonardo Balerdi pourrait être vendu à l’Ajax Amsterdam ou ailleurs en fonction des offres, le président olympien aimerait refaire le coup, cette fois avec Evan Ndicka.

Il s’agirait d’une sacrée prouesse de la part de Pablo Longoria car cette fois, il faudra faire face à une rude concurrence avec ce jeune espoir français de 23 ans. Mais en cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’OM a toutes les chances de boucler ce dossier. Car le joueur veut disputer la C1 et donnera automatiquement sa préférence à un club qui disputera la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine.