Eur : L'OM tombe sur Qarabag !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Eliminé de l'Europa League, l'OM va continuer sa route européenne dans l'Europa Conference League et jouera Qarabag.

Tandis que le Stade Rennais est d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la toute nouvelle European Conference League, puisque le club breton a fini premier de sa poule dans cette compétition, l'Olympique de Marseille doit passer par un tour de barrage pour espérer rejoindre Rennes. L'OM intègre cette compétition après avoir fini à la troisième place de sa poule, ce qui lui permet d'espérer aller plus loin dans cette épreuve créée par l'UEFA afin de qualifier le plus d'équipes possible à des compétitions européennes.

Pour l'équipe de Jorge Sampaoli, le tirage, effectué par Lorik Cana, ancien de l'OM et ambassadeur de la finale qui aura lieu à Tirana, n'a pas été aussi facile que cela puisque Marseille jouera contre le Qarabag FK. Le club d'Azerbaïdjan reste sur un bilan d'une défaite européenne cette année, c'était la semaine passée à Bâle. Les matchs aller et retour auront lieu en février 2022 à des dates encore à déterminer.