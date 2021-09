Nice-OM : L'agresseur de Payet condamné à an de prison

Dans : Ligue 1.

Par Baptiste Mulatier

Le 22 août dernier, le supporter niçois, Tony Calzoni, descendait sur la pelouse de l'Allianz Riviera et assenait un coup de pied à Dimitri Payet. Ce jeudi, il a été condamné à un an de prison avec sursis par le tribunal de Nice. Tony Calzoni était rentré en premier sur la pelouse, avant que le match ne soit interrompu, les joueurs de l'OM ne voulant pas reprendre la rencontre. Le supporter ne pourra plus retourner dans un stade pendant cinq ans. Il a aussi l'obligation de "pointer" au commissariat pendant les derbys entre Nice et l'OM.