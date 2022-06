OM : Szoboszlai provoque une bataille

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Actif sur de nombreuses pistes au mercato, l’Olympique de Marseille se retrouve confronté à la concurrence. Et notamment à celle de la Real Sociedad, de nouveau sur le chemin du club phocéen dans le dossier du milieu offensif Dominik Szoboszlai.

Après le feu vert donné par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), l’Olympique de Marseille va-t-il lancer son mercato ? C’est du moins ce que Jorge Sampaoli attend avec impatience. Le marché des transferts a ouvert ses portes depuis deux semaines, mais l’entraîneur argentin n’a accueilli aucun renfort pour son effectif. « Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer », a rassuré le président Pablo Longoria sur le site officiel du club ce samedi.

L'OM et la Real Sociedad encore à la lutte

Parmi les positions concernées, le rôle d’ailier gauche a posé problème à Jorge Sampaoli cette saison. Personne ne s’y est vraiment installé alors que le technicien a testé plusieurs joueurs pendant la saison. La solution pourrait finalement venir de Dominik Szoboszlai, envisage Mundo Deportivo. En effet, l’Olympique de Marseille s’intéresserait au milieu offensif du RB Leipzig. Mais le dossier n’a rien d’évident pour la direction olympienne, qui n’aura peut-être pas les moyens de financer un tel transfert.

L’international hongrois est estimé à 28 millions d’euros, un montant que le RB Leipzig peut se permettre de réclamer puisque la Real Sociedad serait également sur le coup. C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille, battu par ce même pensionnaire de Liga sur la piste de l’ancien Angevin Mohamed-Ali Cho. Et pour ne rien arranger, on apprend que le club basque apprécie également le milieu Bryan Gil (Tottenham) et le latéral gauche Nuno Tavares (Arsenal), deux autres cibles marseillaises. Ces deux clubs n'ont donc pas fini de se croiser pendant l’été.