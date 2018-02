OM : Payet furieux après la victoire 6-3 face à Metz

Dans : OM, Ligue 1.

Dimitri Payet, milieu offensif de l’OM, après la victoire 6-3 sur Metz : « Ce n'est pas un carton plein car on donne trois buts. Si on veut avancer et grandir, ce n'est pas normal. On doit jouer le match jusqu'à la fin. On va se le dire dans le vestiaire. On sait que le goal average est important avec nos concurrents directs. On arrive à en mettre 6, on donne 3 buts, ils s'amusent dans notre défense comme ce n'est pas permis. On est Marseille ! On doit avoir d'autres ambitions défensivement ! Mais sinon, forcément, oui il y a des motifs de satisfaction offensivement »