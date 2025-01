Elye Wahi dicte sa loi, l'OM est sous le choc

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Une offre de gala signée West Ham pour Elye Wahi, l'OM en salive d'avance. L'attaquant prend toutefois tout le monde à contre-pied en voulant à tout prix s'imposer à Marseille.

En grande difficulté cette saison à l’Olympique de Marseille, Elye Wahi ne parvient pas à justifier le montant dépensé par son club pour le recruter, à savoir 25 millions d'euros. C’est tout ou rien avec les avant-centres à l’OM, et si Pierre-Emerick Aubameyang et Alexis Sanchez avaient su se faire aduler, cela ne semble clairement pas être le cas pour l’ancien lensois et montpelliérain. Seulement six mois après sa signature, il pourrait ainsi rebondir à West Ham, qui envisage de faire une offre pouvant aller jusqu’à 30 millions d’euros. A ce montant-là, Pablo Longoria, qui ne voulait pas spécialement éjecter son jeune attaquant, ouvrirait la porte pour un départ vers la très rémunératrice Premier League.

L'OM n'a plus que la Ligue 1 au programme

Entre le salaire et le transfert, l’OM ferait ainsi une très belle économie et ne perdrait pas d’argent avec Elye Wahi. Mais ce dernier doit aussi faire son choix, et selon le journaliste Julien Laurens, il n’a pas l’intention de quitter la Provence cet hiver. De quoi mettre un coup à ceux qui voyaient déjà Marseille se défaire de son avant-centre pour en recruter un qui aurait bien plus d’impact. Il reste encore plus de deux semaines de mercato, et tout est encore possible. Surtout que l’OM n’a plus la Coupe de France à se mettre sous la dent.

Déjà privé de Coupe d’Europe, le club phocéen va certainement se dire qu’il n’a pas besoin d’un effectif pléthorique pour terminer la saison. Quitte à pousser dehors un Elye Wahi qui estime qu’il peut encore avoir un impact à l’OM dans les mois et les années à venir. Il ne serait pas le premier à mettre du temps à s’imposer, comme ce fut le cas avec André-Pierre Gignac, mais la patience n’est pas non plus le fort des dirigeants marseillais au mercato. Surtout avec un joueur dont la valeur marchande pourrait baisser sérieusement en cas de saison décevante.