EL : L'OM tombe tristement bas à Guimares

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Lors de la quatrième journée d'Europa League, l'OM a chuté à Guimares (0-1). Encore deuxième de sa poule, Marseille se complique tout de même la tâche...

Bien placé en vue d'une qualification pour les seizièmes de la C3 après sa victoire dans la douleur contre Guimares il y a quinze jours (2-1), Marseille voulait confirmer cela en terres portugaises. Mais les Phocéens rentraient aux vestiaires avec un score nul et vierge (0-0 à la 45e), malgré des occasions de Njie (29e, 42e) et de Sanson (43e) en toute fin de première mi-temps.

Après la pause, l'OM gardait la maîtrise du ballon, mais Njie croquait encore (57e). S'exposant aux contres portugais, Marseille frôlait la correctionnelle après l'heure de jeu avec une transversale de Rafael Martins (64e)... et finissait même par craquer. Seul côté droit, Heldon adressait un centre parfait sur Hurtado, qui ouvrait la marque d'une tête puissante à bout portant après s'être facilement défait du marquage de Sakai (1-0 à la 80e). Suite à ce but du Vitoria, l'OM ne réagissait pas et l'expulsion de Kamara pour un deuxième carton jaune n'arrangeait pas les affaires de Marseille (86e), qui tombait donc pour la première fois depuis cinq matchs...

Avec cette défaite (0-1), l'OM reste deuxième du Groupe I à deux unités du RB Salzbourg, qui a buté sur Konyaspor (0-0), mais relance complètement Guimares, qui revient à deux unités de l'OM à deux journées de la fin de cette phase de poules de l'Europa...