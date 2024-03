EL ‍: L’OM fait couler Villarreal dans un Vélodrome en feu ‍!

Dans : OM.

Par Alexis Rose

8e de finale aller de l’Europa League :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Villarreal : 4 à 0.

Buts : Veretout (23e), Mosquera contre son camp (28e), Aubameyang (42e sur penalty, 59e) pour l’OM.

Expulsion : Alberto Moreno (62e) pour Villarreal.

Dans un huitième de finale aller d’Europa League à sens unique, l’Olympique de Marseille n’a fait qu’une bouchée du Villarreal de Marcelino (4-0).

En pleine forme depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, le club phocéen voulait faire le meilleur résultat possible devant son public du Vélodrome pour entrevoir les quarts de finale en vue du match retour en Espagne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Marseille a parfaitement fait le travail ! Après un début de match poussif, l’OM lançait les hostilités avec un but de la tête de Veretout sur un excellent centre de Clauss (1-0 à la 23e). Une ouverture du score suivie du break, vu que quelques minutes plus tard, Marseille marquait un but gag, Mosquera plantant contre son camp après un tir déjà contré d’Harit (2-0 à la 28e). Juste avant la pause, l’OM bénéficiait d’un penalty pour une faute de Mosquera sur Sarr (39e). Une offrande qu’Aubameyang transformait avec sang froid (3-0 à la 42e).

Au retour des vestiaires, le nouveau meilleur buteur de l’histoire de l’Europa League inscrivait un doublé en trompant Reina d’un centre-tir piqué du gauche qui finissait sur le poteau puis dans les filets de Villarreal (4-0 à la 59e). La soirée parfaite des Phocéens se poursuivait ensuite avec l’expulsion d’Alberto Moreno (62e), entré à la pause et écopant d’un deuxième carton jaune pour une faute sur Sarr. En fin de match, l’OM était proche d'alourdir encore plus l’écart, mais Reina s’interposait (73e).

⏱ 90’ | #OMVillarreal 4️⃣-0️⃣

𝐐𝐮𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 !! 🔥



Une prestation de haute volée pour nos Olympiens qui s’imposent largement face au Villarreal CF dans ce huitième de finale aller d’@EuropaLeague ! 🦾

Une soirée européenne comme on les aime ! 💯💙 pic.twitter.com/I2ujMZBnA2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 7, 2024

Inarrêtable depuis l’arrivée de Gasset, avec quatre victoires et 16 buts marqués, Marseille a un pied et demi en quarts de finale de l’Europa League grâce à ce succès XXL acquis contre une belle équipe de Liga entraînée par Marcelino, l'ancien coach de l'OM. La semaine prochaine à La Ceramica, Marseille n’aura donc plus qu’à contenir le sous-marin jaune pour poursuivre sa route en C3 et continuer de bien représenter le football français sur la scène européenne.