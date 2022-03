Edouard Mendy zappé par l'OM, il faut un aveu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur gardien du monde aux trophées FIFA « The Best » et vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations ainsi que de la Ligue des Champion, Edouard Mendy laisse de gros regrets à l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, on a tendance à l’oublier, mais Edouard Mendy a disputé une saison avec la réserve de l’OM entre 2015 et 2016. A cette époque, l’international sénégalais de 29 ans était néanmoins derrière Yohann Pelé ainsi que Steve Mandanda dans la hiérarchie des gardiens à l’Olympique de Marseille. Après une saison avec la réserve, le vainqueur de la CAN 2022 a fait ses valises pour Reims avant de briller à Rennes et de devenir à ce jour le meilleur gardien du monde à Chelsea. Dans une interview accordée à Onze-Mondial, Edouard Mendy est revenu sur sa courte expérience à Marseille. Et si l’OM peut nourrir de gros regrets d’avoir laissé un tel phénomène, le natif de Montivilliers s’en veut également de ne pas avoir réussi à percer à Marseille.

L'OM, un regret pour Edouard Mendy

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Edouard Mendy (@edou_mendy)

« En fait, j’étais venu pour la CFA, et dès que je suis arrivé, j’ai disputé un match amical avec la CFA et ça s’est bien passé. Du coup, ils ont dit « pourquoi pas », et je suis monté avec les pros. Ça s’est super bien passé. Je me rappelle que des gars comme Abdelaziz Barrada ou Lassana Diarra, passé par Le Havre et qui connait de nombreux grands de mon quartier, étaient hyper surpris. Tout comme Steve Mandanda. C’était assez surréaliste pour moi, sachant que j’étais sans club. (…) J’aurais kiffé être le gardien numéro un de l’OM, mais devant moi, il y avait Steve Mandanda, Yohann Pelé et Florian Escales qui était l’espoir du club à ce poste. Même si j’avais dans mon rêve le plus fou cette pensée-là, la réalité était autre, c’était bouché de chez bouché de chez bouché, il n’y avait aucune voie pour y arriver. Est-ce que je pourrais devenir le gardien de l’OM dans quatre ou cinq ans ? On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, en tout cas, je me concentre sur Chelsea » a lancé Edouard Mendy, qui n’aura finalement disputé qu’une dizaine de matchs avec la réserve de l’OM et qui n’aura jamais joué avec les professionnels en match officiel.