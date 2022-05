EdF : Guendouzi détesté ou adoré, les Français divisés !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le 19 mai prochain, Didier Deschamps dévoilera sa liste de joueurs convoqués pour les quatre prochains matchs de Ligue des Nations. Matteo Guendouzi, excellent avec l’OM, a de très grandes chances d’y figurer.

Lors du dernier rassemblement, Matteo Guendouzi a fêté ses deux premières sélections avec l’Equipe de France à l’occasion des matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a réussi à inscrire son premier but dès ses premières sélections sous le maillot tricolore, une véritable performance pour l’ancien Lorientais. Excellent avec l’OM tout au long de la saison (5 buts, 14 passes décisives toutes compétitions confondues), Matteo Guendouzi devrait figurer dans la prochaine liste de Didier Deschamps le 19 mai prochain. Une nouvelle qui réjouit les supporters de l’OM, lesquels sont profondément attachés à Matteo Guendouzi. En revanche, les autres suiveurs de l’Equipe de France ne sont pas fans de voir l’ex-milieu d’Arsenal en Equipe de France.

Guendouzi, les fans de l'OM l'adorent, les autres le déteste

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

Et pour cause, alors que le compte @Footballogue a lancé une grande consultation où les internautes étaient invités à nommer le joueur qu’ils ne voulaient « absolument pas » voir en Equipe de France, le nom de Matteo Guendouzi est de très loin celui qui est revenu avec le plus d’insistance. « Guendouzi un melon surdimensionnés et tellement surcoté », « Effrayant comment guendouzi est autant détesté alors qu'il a largement sa place dans les 23 », « Ah oui j'avais zappé ça, c'est le joueur le plus détestable au monde. Non seulement c'est une pleureuse, mais en plus il a aucun respect », « Il faudrait sérieusement m’expliquer pourquoi Matteo Guendouzi a autant traumatisé le football français comme ça », « Pourquoi tout le monde ne veux pas Guendouzi ? Je ne comprends pas tu peux le détester mais pas accepter qu’il est fort c’est pas gentil » ou encore « Mattéo Guendouzi a marqué 6 buts et délivré 11 passes décisives cette saison. La meilleure saison de Verratti c'est 3 buts & 9 assists. Encore mieux, Verratti a mis 9 ans à atteindre le nombre de buts marqués par Guendouzi sur les 9 derniers mois » peut-on lire sur Twitter, où les avis divergents s’entremêlent et où le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille divise comme rarement. Une chose est certaine en revanche, en dehors des supporters phocéens, nombreux sont ceux à ne pas vouloir de Mattéo Guendouzi en Equipe de France.