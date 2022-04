ECL : L'OM prend une option face au PAOK !

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Quart de finale aller de l’Europa Conférence League :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - PAOK Salonique : 2-1.

Buts : Gerson (13e) et Payet (45e) pour l’OM ; El-Kaddouri (48e) pour le PAOK Salonique.

Expulsion : Gerson (90e+4) pour l'OM.

À l’issue d’un quart de finale aller d’Europa Conférence League spectaculaire, l’Olympique de Marseille a dominé le PAOK Salonique (2-1) grâce à des magnifiques buts de Gerson et Payet.

Suite à un avant-match tendu dans les tribunes entre supporters marseillais et grecs, le football reprenait vite ses droits sur la pelouse du Vélodrome. Puisqu'avant le quart d’heure de jeu, Gerson mettait le feu au stade marseillais en marquant son premier but en Coupe d’Europe ! En effet, dans la foulée d’une passe téléguidée de Payet plein axe, le milieu brésilien contrôlait le ballon de la poitrine à l’entrée de la surface avant d’envoyer une reprise de l’extérieur du pied gauche dans les filets de Paschalakis (1-0 à la 13e). Après cette ouverture du score, Marseille continuait de pousser avec Under (31e) ou Bakambu (36e), mais c’est Payet qui doublait la mise juste avant la mi-temps ! Sur un corner tiré en retrait par Under, le meneur de jeu marseillais inscrivait l’un des buts de l’année avec une demi-volée du droit fouettée en pleine lucarne (2-0 à la 45e).

L’OM pensait alors avoir fait le plus dur, mais dès le retour des vestiaires, El-Kaddouri climatisait un peu le Vélodrome en réduisant l’écart (2-1 à la 48e). Un but qui redonnait confiance au PAOK, ensuite tout proche de l'égalisation avec Akpom (58e). En fin de match, Marseille reprenait le dessus, mais Paschalakis écoeurait tour à tour Payet (74e), Guendouzi, Saliba (75e) et Under (78e). Dans le temps additionnel, Gerson était exclu pour une grosse faute (94e). Malgré tout, l’OM s’imposait tout de même devant son public (2-1). Un petit avantage que les hommes de Jorge Sampaoli chercheront à conserver à tout prix dans une semaine lors d'un match retour qui s'annonce très chaud à Thessalonique, surtout sans Gerson ni Kamara, qui seront tous les deux suspendus...