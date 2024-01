Doig à l'OM, ce dossier tordu impossible à boucler

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

En quête d'un latéral gauche depuis plusieurs semaines, l'Olympique de Marseille avait vraisemblablement finalisé l'arrivée de Josh Doig. Mais suite à un mauvais coup des dirigeants de l’Hellas Vérone, l'Écossais ne rejoindra pas le sud de la France.

Alors que tout semblait être fait pour concrétiser le transfert de Josh Doig à l'OM, les médias, italiens comme français, ont expliqué que Sassuolo avait formulé une offre supérieure à celle de Marseille et que Vérone avait décidé de se rétracter auprès de Marseille. Une information démentie par le média Le Petit OM qui dénonce un comportement abject de la part de Maurizio Setti, président du club italien. Vérone était en parallèle des négociations avec l'OM, en train de parachever le transfert de Cyril Ngonge en direction de Naples. La vente du joueur belge devrait rapporter près de 18 millions d'euros à l’Hellas Vérone, qui n'a jamais accepté réellement la proposition de l'OM et qui a pu soudainement exiger beaucoup plus d'argent pour laisser partir Josh Doig.

La méthode honteuse de Vérone pour manipuler l'OM

🔵⚪️ | Josh Doig : définitivement terminé



❌ Pour ceux qui demandent, le transfert de Josh Doig à l'OM est désormais impossible. Les dirigeants de Vérone ayant menti sur toute la ligne.



👀 Une histoire complétement dingo qui se doit d'être racontée ! Sassuolo ne va même… pic.twitter.com/r7S3kZlkYu — LePetitOM (@LePetitOM) January 16, 2024

De plus, la fameuse offre de Sassuolo pour le latéral gauche écossais serait en réalité une invention pour faire grimper les enchères mais aussi un prétexte pour faire patienter l'OM en attendant le départ de Ngonge. Le dossier Josh Doig à l'OM est donc définitivement clos, alors que le joueur de 21 ans était à l'aéroport, prêt à rejoindre l'actuel 7e de la Ligue 1, avant que Vérone ne l'oblige à revenir en Italie dans le but de mettre le deal en suspens. Heureusement, le club de la cité phocéenne a rapidement rebondi avec la signature d'Ulisses Garcia. Le Suisse arrive en provenance des Young Boys de Berne avec une grosse expérience, notamment en Europe. Marseille a bien trouvé son latéral gauche mais aura perdu beaucoup de temps à cause de l’Hellas Vérone.