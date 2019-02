OM : Eyraud plus fort qu'Aulas sur Twitter, il craque

Dans : OM, Ligue 1.

L’image restera certainement l’un des moments forts du week-end. Une formation de l’Olympique de Marseille en danger à Rennes a égalisé grâce à Valère Germain. Souvent à l’aise dans le jeu aérien, l’attaquant marseillais a devancé son adversaire pour marquer au premier poteau, mais il a, juste après avoir frappé le ballon, reçu un énorme coup au niveau du front. Sonné directement, l’ancien monégasque s’est relevé avec un gros œuf de pigeon. Ce signe spectaculaire d’un engagement total a beaucoup fait rire Mario Balotelli, mais il a surtout provoqué l’admiration de Jacques-Henri Eyraud. Plutôt discret d’habitude sur les résultats ou les performances individuelles de ses joueurs, le président marseillais a apprécié la combativité de Valère Germain et le fait d’avoir été décisif en plus de continuer le « combat » malgré ce gros coup reçu.

« Je n’ai pas l’habitude de souligner une performance individuelle parce que le foot est d’abord un sport collectif. Mais voilà, il y a près de 14 ans, j’assistais à Le Banner-Abidi, un très grand combat. Merci à Valère pour son courage et bravo à lui pour son but de combattant », a expliqué le président de l’OM, grand suiveur des sports de combat, et qui a tenu à souligner le rôle souvent de l’ombre de Valère Germain, qui ne fait pas semblant et donne tout pour l’équipe.