Dimitri Payet titulaire à l'OM, sa force mentale impressionne

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, l’OM a arraché un point précieux sur la pelouse de Troyes dans le match à rejouer contre Nice grâce à un nouveau but de Dimitri Payet.

Eblouissant face à Lorient il y a deux semaines, le capitaine de l’Olympique de Marseille avait enchainé les titularisations contre la Lazio et le PSG. Souvent économisé avant la trêve internationale, Dimitri Payet n’est plus géré de la même façon par Jorge Sampaoli, qui le titularise maintenant à chaque match. Et le meneur de jeu de 34 ans répond bien aux exigences de son entraîneur puisqu’il a de nouveau été l’un des meilleurs joueurs de l’OM, mercredi soir contre Nice en match à rejouer de la 3e journée au stade de l’Aube à Troyes. Discret en début de partie, difficilement trouvable pour ses coéquipiers, Dimitri Payet est monté en régime et a égalisé d’un but splendide juste avant le repos.

Même diminué, Payet est indispensable à l'OM

La preuve que Dimitri Payet est purement et simplement indispensable à l’Olympique de Marseille selon Jorge Sampaoli, qui s’est félicité après le match de l’influence de son meneur de jeu sur l’équipe. Même quand il n’est pas à 100 % de ses moyens physiques, comme cela pouvait être le cas contre Nice mercredi soir selon les propos de Jorge Sampaoli. « Nous avons joué trois matchs consécutifs avec la pression de jouer en Italie, voyager, jouer contre Paris, voyager, jouer ici... Mais pour nous, Dimitri Payet est un joueur indispensable. Même s’il n’est pas à 100 % physiquement, il a la force mentale pour influer sur l’équipe. C’est pour cela que je compte sur lui sur le terrain. Aujourd’hui, il nous a aidés à faire match nul dans une rencontre très difficile » s’est félicité Jorge Sampaoli, qui peut compter cette saison sur un Dimitri Payet de gala. Malgré sa difficulté pour enchainer les matchs, l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France ne quitte plus le 11 de départ, et il affiche déjà un bilan satisfaisant en Ligue 1 avec six buts inscrits et quatre passes décisives délivrées.