Dimitri Payet, le Neymar de l’OM c’est lui

Auteur de 7 buts et 4 passes décisives, Dimitri Payet réalise un grand début de saison à l’Olympique de Marseille.

Indispensable aux yeux de son entraîneur Jorge Sampaoli, le numéro dix de l’OM enchaîne les bonnes prestations. Sa qualité technique et sa régularité font de lui un joueur phare et un exemple pour les plus jeunes ainsi que pour les nombreuses recrues. C’est par exemple le cas de Luan Peres. Interrogé dans les colonnes de L’Equipe, le défenseur central de l’Olympique de Marseille a immédiatement cité Dimitri Payet au moment où il lui a été demandé par quel joueur il avait été épaté à son arrivée en Provence cet été. L’ex-défenseur du FC Santos compare même Dimitri Payet aux grands numéro dix brésiliens en raison de sa vista et de sa vision du jeu.

« Dimitri Payet est un joueur différent. Il sait déséquilibrer une équipe. Il donne des passes décisives, marque des buts, on dirait un Brésilien, un numéro 10. Guendouzi réalise une belle saison, comme Cengiz Ünder que Sampaoli adore car il est vertical, il provoque. Saliba est jeune mais il est très fort aussi » a lancé Luan Peres, persuadé qu’emmené par un grand Payet et sous l’impulsion d’un public en fusion, l’OM peut réussir quelque chose de grand cette saison. « Vide, le stade est magnifique. Mais quand il est plein, il est incroyable. Après un an de huis clos, j'avais oublié la puissance que les supporters pouvaient générer. Ceux de l'OM sont incroyables. Au Brésil, on n'a pas conscience de la dimension des supporters marseillais. Ils vivent à fond pour le club. J'adore sentir leur amour. On a tout pour monter sur le podium. On a l'effectif, l'entraîneur, le stade, les supporters et le maillot (d'un grand club)... Tout est réuni pour qu'on se qualifie directement pour la Ligue des champions » a-t-il lancé alors que Marseille est pour le moment quatrième de L1 avec un point de retard sur le dauphin lensois.