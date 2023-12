Désiré Doué à l'OM, l'idée en or du mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2026, Désiré Doué est dans une situation complexe en Bretagne, avec un temps de jeu très limité. De quoi donner des idées à certains cadors de la Ligue 1 tel que l’OM ?

Du haut de ses 18 ans, Désiré Doué est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Mais cette saison, la pépite du Stade Rennais peine à convaincre. Que ce soit avec Bruno Genesio ou depuis la prise de fonctions de Julien Stéphan, l’international français des U19 ne bénéficie pas d’un temps de jeu très important et doit se contenter de miettes… quand il n’est pas envoyé en tribunes ou pire, avec l’équipe réserve. Insatisfait de sa situation, Désiré Doué pourrait bien mettre les voiles alors que son profil plait beaucoup en Allemagne mais aussi en Angleterre.

A en croire Foot Mercato, le mercato hivernal pourrait être l’occasion de changer d’air pour Désiré Doué et cela risque de donner des idées à quelques belles écuries de Ligue 1. Très bien informé sur le mercato de l’Olympique de Marseille l’été dernier, l’insider Marwan Belckacem a soumis une idée plutôt séduisante à Pablo Longoria avec un potentiel échange Désiré Doué – Ismaïla Sarr entre Rennes et Marseille.

Un échange Désiré Doué - Ismaïla Sarr, il valide

« Idée de génie (…) Et si l'OM proposait un échange d'Ismaïla Sarr contre Désiré Doué ? Quitte à rajouter un peu de cash. Persuadé que tu t'y retrouves largement niveau salaire et que ça ne posera pas de problème à la DNCG. J'en conviens c'est loin d'être un besoin sportif évident, mais c'est l'un des plus gros talents français en activité. Je prends sans hésiter personnellement » a publié l’insider sur son compte X, précisant bien qu’il s’agissait d’une idée de sa part et non d’une information. Pour rappel, Ismaïla Sarr avait brillé à Rennes avant d’être vendu à Watford mais l’international sénégalais peine à confirmer son potentiel depuis son transfert à l’OM pour près de 15 millions d’euros cet été. Reste maintenant à voir si un tel deal est possible et s’il est de nature à réjouir les dirigeants du Stade Rennais et de l’Olympique de Marseille.