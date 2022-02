Des joueurs arrogants à l'OM, les critiques fusent !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, l’OM a pris une gifle contre Nice en quart de finale de la Coupe de France à l’Allianz Riviera (4-1).

Malgré l’ouverture du score très précoce, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont ensuite pris l’eau sur la pelouse de Nice et se sont lourdement inclinés. Depuis 48 heures, les critiques fusent à l’égard de Jorge Sampaoli, dont les choix ont choqué les supporters de l’OM ainsi que les observateurs. Face à Nice mercredi soir, le technicien argentin avait décidé d’aligner quatre défenseurs centraux dont William Saliba à un poste ahurissant de latéral droit. Mais selon Didier Santini, ancien joueur de l’Olympique de Marseille ou encore de Toulouse, il ne faut pas non plus excuser les acteurs principaux du match, à savoir les joueurs. Interrogé par Le Phocéen, le spécialiste a accusé les défenseurs marseillais qu’il soupçonne même d’arrogance.

Sampaoli fautif, les joueurs de l'OM aussi ?

Après avoir réalisé un excellent coaching contre Angers, Jorge #Sampaoli a de nouveau fait n’importe quoi ce soir. #Saliba latéral droit, quelle idée… Il a encore perdu le match des bancs, comme à Lyon. #OM — Alexandre Jacquin (@AJac13) February 9, 2022

« Contre Nice, à chaque attaque, l'OM reculait très bas. Sur le premier but marqué par Angers, même état d'esprit : ils sont au moins cinq derrière, mais ne réagissent pas. Se sont-ils sentis trop sûrs d'eux ? Défensivement, ça manque peut-être un peu d'humilité. Défensivement, il faut retravailler quelque chose. Et puis je préfère mettre un latéral sur un côté, plus apte à aller chercher haut, d'avancer sur son joueur offensif, resserrer à l'intérieur, obliger son adversaire à tenter un dribble. Derrière, ton central sera en couverture... Sur la frappe de Kluivert, là encore, Luan Peres n'est pas sorti. J'ai vraiment vu quatre purs défenseurs centraux contre Nice » a regretté Didier Santini, pour qui les joueurs de l’Olympique de Marseille sont aussi fautifs que Jorge Sampaoli après la déroute subie à Nice en quart de finale de la Coupe de France ce mercredi. Aux joueurs ainsi qu’à l’entraîneur de l’OM de réagir dès ce dimanche à l’occasion du déplacement à Metz en Ligue 1.