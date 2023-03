Deiver Machado, la nouvelle piste de l’OM à Lens !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Jonathan Clauss à Lens l’été dernier, l’OM pourrait de nouveau attaquer les Sang et Or lors du prochain mercato.

Il y a moins d’un an, l’Olympique de Marseille misait sur le piston droit du RC Lens pour animer le système d’Igor Tudor en la personne de Jonathan Clauss. Malgré des hauts et des bas, l’international tricolore réalise globalement une bonne saison à Marseille avec un but et dix passes décisives. Satisfait par les prestations de Clauss, l’OM a refusé des avances de l’Atlético Madrid pour son piston droit cet hiver. Et l’été prochain, Pablo Longoria pourrait de nouveau toquer à la porte du RC Lens pour renforcer ses couloirs selon les informations du site Jeunes Footeux.

Deiver Machado dans le viseur de l'OM cet été

Le média affirme que Pablo Longoria est très intéressé par le profil de Deiver Machado, auteur d’une solide saison sous les couleurs du RC Lens. Sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2026, le piston gauche colombien affiche des statistiques moyennes (3 buts, une passe décisive) mais son activité colle avec ce que recherche Igor Tudor pour le poste de piston gauche. Dans ce rôle, Nuno Tavares est actuellement prêté par Arsenal à Marseille. Mais le Portugais a peu de chances de faire l’objet d’une offre de transfert de l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato en raison de son irrégularité qui n’en fait pas un joueur fiable pour le club phocéen.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par N T ⚡️ (@nuno_tavares71)

Auteur d’un début de saison canon, avec de nombreux buts à son actif, Nuno Tavares a ensuite déçu, montrant notamment ses limites dans les grosses affiches de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Pour l’Olympique de Marseille, le choix de son futur piston gauche sera crucial l’été prochain. Pablo Longoria et Igor Tudor souhaitent recruter un joueur du même niveau que Jonathan Clauss à droite afin d’offrir à l’entraîneur de l’OM les armes pour mieux figurer en Ligue des Champions et continuer à titiller le PSG la saison prochaine. Malgré les rumeurs de départ, Igor Tudor a tenu à défendre Nuno Tavares en conférence de presse jeudi.

Pour l'OM, l'objectif est de trouver mieux que Nuno Tavares

« C’est un garçon qui est encore jeune. Il a joué y a deux jours avec le Portugal U21. Il a des qualités physiques de haut niveau. Il a une explosivité hors du commun. Il pourrait jouer au Real Madrid, au Barça ou à Manchester City. Il y a d’autres choses qu’il doit améliorer. Il doit progresser, on parle souvent. Il y a toujours une marge de progression, on est là pour l’aider. On lui fait voir des choses concrètes à améliorer. Il a marqué 5, 6 buts, je ne sais plus. Il a toujours été important pour nous » a lancé Igor Tudor, qui apprécie Nuno Tavares mais qui en interne réfléchit déjà à sa succession avec Pablo Longoria. Et le nom de Deiver Machado est clairement coché par l’état-major de l’OM dans l’optique de la saison prochaine.