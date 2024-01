Déçu de l’OM, Gattuso contient sa colère

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En manque de solutions, Gennaro Gattuso ne peut que constater les limites de son effectif. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne comprend pas la construction de son groupe, ni le faible niveau des jeunes du centre de formation. Mais pour le moment, l’Italien parvient à cacher son agacement.

Pour l’Olympique de Marseille, ce match nul face à l’AS Monaco (2-2) a forcément un goût de défaite. Les Marseillais ont longtemps évolué en supériorité numérique sans parvenir à battre un concurrent pour les places européennes. Il faut dire que Gennaro Gattuso possède certaines circonstances atténuantes. Pendant la CAN, l’absence de ses internationaux africains réduit considérablement sa marge de manœuvre. D’autant que son équipe n’est pas épargnée par les blessures, à l’image du pépin physique du latéral droit Jonathan Clauss, sorti blessé samedi dernier.

🔵⚪ Gennaro Gattuso, coach de l'@OM_Officiel plutôt satisfait du résultat de ce match :



« Je suis content ce soir. Tout le monde pensait qu'on allait perdre comme il nous manque beaucoup de joueurs. »#OMASM #TeamOM #OM pic.twitter.com/WYVyWkRZvw — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) January 27, 2024

Ce contexte difficile commence sérieusement à agacer l’entraîneur olympien. Selon le journal L’Equipe, les manques de l’effectif irritent de plus en plus Gennaro Gattuso. Le technicien ne comprend pas la construction de l’effectif l’été dernier avec son prédécesseur Marcelino. Et ce ne sont pas les seules limites constatées. L’Italien regrette également le faible niveau des jeunes du centre de formation. Ces derniers ont pourtant un coup à jouer grâce aux nombreuses absences.

Gattuso regrette le niveau des jeunes

Mais l’ancien milieu de terrain estime que les purs produits locaux ne sont pas suffisamment prêts, pas même pour dépanner ne serait-ce que quelques minutes en Ligue 1. Le quotidien sportif remarque tout de même que Gennaro Gattuso parvient à contenir son agacement face aux médias et en interne. Mais connaissant le personnage et son caractère, le coach de l’Olympique de Marseille pourrait bien finir par exploser. Heureusement pour le club phocéen, des retours de la CAN seront progressivement enregistrés. Sans parler d’éventuelles recrues d’ici la fin du marché des transferts.