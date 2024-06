De Zerbi révolutionne l’OM et envoie Longoria au charbon

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

De Zerbi s’est posé sur Marseille, et il a déjà des idées très claires sur ce qu’il veut. Pablo Longoria est orienté sur des pistes qui vont tester la capacité de l’OM à offrir à son entraineur italien ce qu’il veut.

Cette fois-ci, sauf un coup de théâtre que même l’Olympique de Marseille n’a pas encore mis sur pied, Roberto De Zerbi est arrivé en Provence pour signer son contrat comme entraineur. Cela a pris un peu de temps mais la certitude que l’affaire allait se conclure a permis à l’Italien d’avancer avec Pablo Longoria sur plusieurs dossiers. Certains sont bien avancés comme les recrutements de Lilian Brassier (Brest) et Ismaël Koné (Watford) et cela donne satisfaction à l’ancien manager de Brighton. Mais ce dernier a de grandes ambitions au point de vue du jeu et compte bien les concrétiser avec des joueurs adaptés à son système très exigeant sur le plan physique, technique et tactique.

De Zerbi exige des milieux

Ainsi, la priorité affichée par De Zerbi est clairement d’aller chercher du monde au milieu de terrain, où il pourrait y avoir un sacré remue-ménage cet été. En effet, Jordan Veretout est courtisé au Qatar, Geoffrey Kondogbia est clairement poussé dehors et l’Arabie Saoudite vient de se manifester, tandis que Jean Onana et Pape Gueye sont partis définitivement. C’est pourquoi RDZ a demandé à Pablo Longoria de lancer les opérations pour Maxime Lopez, affirme Gianluca Di Marzio. Aucune offre n’a été faite, mais le milieu de terrain formé à l’OM et qui a explosé à Sassuolo sous la coupe de De Zerbi, est considéré comme le joueur parfait pour son système. Un retour serait tout de même une sacrée surprise, mais l’opération est en tout cas lancée.

Autre joueur estampillé De Zerbi a être courtisé : Andrea Colpani. Un milieu central que le technicien italien veut absolument pour continuer de construire son équipe avec des manieurs de ballon capables de se porter vers l’avant. Ce ne sera pas facile car son club de Monza en demande un prix bien supérieur à celui estimé par l’OM. La formation transalpine veut récupérer 18 à 20 millions d’euros pour son milieu. De quoi tester la fermeté et la capacité de Longoria à satisfaire son futur nouvel entraineur dans un domaine où De Zerbi a visiblement de grosses exigences. Et cela risque de coûter bonbon à Marseille, mais si cela permet à la formation provençale de recruter des joueurs capables de changer le visage de l’OM la saison prochaine, personne ne s’en plaindra au Vélodrome.