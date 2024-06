De Zerbi et le mercato de l'OM, il va tomber de haut

Affecté par l’absence de compétition européenne la saison prochaine, et par l’incertitude autour des droits TV de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne fera aucune folie sur le marché des transferts. Le club phocéen reste prudent et ne ferme la porte à personne.

Compte tenu des rebondissements connus avec Paulo Fonseca et Sergio Conceição, mieux vaut attendre l’officialisation. Mais de nombreuses sources affirment avec certitude que Roberto De Zerbi se rapproche de l’Olympique de Marseille. C’est dire l’attractivité du récent huitième de Ligue 1. Le président Pablo Longoria et son bras droit Medhi Benatia ont apparemment trouvé les bons arguments pour convaincre l’ancien manager de Brighton, le tout sans pouvoir présenter de solides garanties quant au marché des transferts.

🚨🔵⚪️ Roberto de Zerbi and Olympique Marseille are set to agree on every detail of three year contract as new head coach.



Final step needed: OM to seal the deal with Brighton on €6m exit fee.



↪️ De Zerbi’s clause, reduced from €15m to €6m when he left #BHAFC. pic.twitter.com/e1jQrDMMdp