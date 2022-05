Daniel Riolo crache sur Milik, et dévoile son vrai niveau

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’OM n’a pas réussi à inverser la tendance face au Feyenoord Rotterdam, se contentant d’un triste 0-0 insuffisant après la défaite du match aller.

Sur 90 minutes où il fallait marquer, les Marseillais n’ont pas réussi à déjouer la défense néerlandaise très appliquée et efficace. Sur les rares situations dangereuses, les attaquants de l’OM ne se sont pas montrés inspirés, et à l’issue de la rencontre, Daniel Riolo, qui était au Vélodrome, s’est lâché au micro de RMC pour taper sur toute l’escouade offensive du club phocéen.

Un contrôle niveau CFA

« Tout le monde chiale sans arrêt pour voir Milik. Mais Milik il a une occasion, ce n’est même pas un joueur de CFA qui fait ça (le contrôle raté). Son contrôle ce n’est pas possible de faire ça. Lui, je lui en veux. On me dit qu’il est au-dessus du lot. Milik pense lui-même qu’il est un attaquant de classe internationale. Tu rentres et tu marques là dessus et au revoir tout le monde. Je lui en veux plus qu’à Dieng. Après, Dieng, je veux bien qu’on lui tape dessus, mais il a les pieds carrés. Il met plein de bonne volonté. Mais il manque de la technique et de la classe. Et Ünder il est rentré, il a été mauvais. Et Harit, on va en faire un chapitre à part. J’ai toujours pensé qu’avec les équipes des Pays-Bas, cela se joue à pas grand chose. Car il y a un défenseur qui donne un but à l’aller », a rappelé le consultant de l’After Foot, qui tient à rappeler que ce but du 3-2 offert par Caleta-Car a finalement pesé énormément sur le résultat final, même si l’OM a ensuite un match et demi pour marquer un but, sans y parvenir.