Cristiano Ronaldo à l'OM, Longoria fait les comptes

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Écarté du groupe de Manchester United, Cristiano Ronaldo ne rebondira pas à Marseille lors du prochain mercato hivernal. Pablo Longoria ayant une nouvelle fois démenti cette rumeur.

Cristiano Ronaldo vit une saison compliquée du côté de Manchester United. Après avoir fait des pieds et des mains pour partir lors du dernier mercato d’été, l'international portugais se retrouve remplaçant chez les Red Devils. Une situation qui ne lui plaît pas, et il l’a fait savoir à tout le monde mercredi en refusant d’entrer en jeu lors des dernières minutes du match de MU contre Tottenham (2-0), avant de quitter Old Trafford sans prévenir personne. Un acte qui lui vaut une mise à l’écart de quelques jours, sachant qu’Erik ten Hag a choisi d’écarter CR7 de son groupe en vue du choc contre Chelsea samedi. Autant dire que le torchon est plus brûlant que jamais entre Cristiano Ronaldo et MU, un couple qui pourrait se séparer en janvier prochain lors du mercato. Mais quelle destination pourra alors bien prendre le quintuple Ballon d’Or ? Pas Marseille, vu que malgré les nouvelles bouillantes, Pablo Longoria a une énième fois tenu à démentir un éventuel intérêt du club phocéen pour le Portugais.

« On est plus pour les joueurs collectifs »

🗣💬 "On est loin de ces idées-là, des grandes stars. On est sur un projet collectif."



La piste Cristiano Ronaldo relancée à l'OM ? La réponse ferme de Pablo Longoria, invité exceptionnel de "Rothen s'enflamme". #RMCLive pic.twitter.com/Q8aBZrNnlh — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 20, 2022

« Cristiano Ronaldo ? On rentre toujours dans des conversations... Le foot c'est très clair, tu fais avec les moyens que tu as à disposition, avec un équilibre économique. Tu dois tout faire pour avoir les meilleurs résultats, chercher comment améliorer l'équipe mais avec une stabilité financière. C'est important en 2022. Il faut une situation économique pérenne. Je dis qu'on est loin de ça, du recrutement de grandes stars. On est plus pour les joueurs collectifs qui nous donnent de la performance individuelle au service du collectif », a expliqué le président marseillais sur l’antenne de RMC. Le message est très clair, et la rumeur ne devrait donc pas revenir du côté de Marseille. Surtout si Cristiano Ronaldo venait à trouver une autre porte de sortie, comme celle le menant au Sporting Portugal, son club formateur ? En attendant, la presse anglaise évoque un départ libre du Portugais, dont le salaire le rend toutefois hors-sol pour l'OM.