Ang : Cristiano Ronaldo a dérapé, la sanction tombe !

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Mécontent de ne pas entrer suffisamment tôt contre Tottenham (2-0) mercredi en Premier League, Cristiano Ronaldo a refusé de disputer les dernières minutes. L’attaquant de Manchester United a quitté le stade sans prévenir personne. Résultat, le manager Erik ten Hag a décidé de se passer du Portugais ce week-end.

Cette fois, Cristiano Ronaldo a sans doute atteint les limites du manager Erik ten Hag. Remplaçant depuis le début de la saison, après son départ avorté au mercato estival, l’attaquant de Manchester United a de nouveau débuté la rencontre face à Tottenham sur le banc. Le Portugais espérait au moins entrer en jeu suffisamment tôt pour faire la différence. Sauf que le coach néerlandais n’était pas du même avis. A la 89e minute, Cristiano Ronaldo a alors décidé de zapper la fin de rencontre.

Cristiano Ronaldo went down the tunnel at Old Trafford before final whistle. 🚨🔴 #MUFC



Erik ten Hag: “I will deal with that tomorrow, not today. We are now celebrating this victory”. pic.twitter.com/Ll4raQovL8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2022

Et selon la presse anglaise, le quintuple Ballon d’Or a même quitté le stade sans prévenir personne. Pas même son coach forcément remonté en conférence de presse. « Je l’ai vu oui. Je ne lui ai pas parlé après. Je m'en occuperai demain, pas aujourd'hui, confiait le technicien après le match remporté face aux Spurs. Aujourd’hui, nous fêtons cette victoire et nous devons récupérer pour samedi. » On peut comprendre la colère d’Erik ten Hag qui, selon les informations du Daily Mail, aurait demandé à Cristiano Ronaldo d’entrer en jeu en fin de match.

Ronaldo écarté !

Seulement voilà, l’ancien joueur du Real Madrid aurait refusé ! A croire que CR7 espérait jouer davantage. En tout cas, l’avant-centre a quitté Old Trafford précipitamment et s’expose à des semaines encore plus difficiles. La preuve, Manchester United a pris une décision radicale. Pour le choc contre Chelsea samedi à Stamford Bridge, et peut-être plus encore, Cristiano Ronaldo se retrouve écarté ! Nouvelle preuve, si besoin était, que l’international portugais n’est pas jugé indispensable. Et qu’un départ cet hiver semble inévitable.