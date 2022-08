Cristiano Ronaldo à l'OM, le problème du salaire est réglé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Annoncé comme impossible par des sources proches de l'OM, la rumeur de la venue de Cristiano Ronaldo ne s'éteint pas. Et certains anciens joueurs poussent même Pablo Longoria à tenter le coup.

Entré en fin de match lundi soir contre Liverpool, Cristiano Ronaldo n’a pas du tout pesé dans la victoire de Manchester United. Et en quittant Old Trafford, CR7 a salué les supporters de telle manière que beaucoup y ont vu un dernier adieu, les Red Devils n’ayant plus aucun match à domicile d’ici la fin du mercato d’été. Toujours autant déterminée à quitter le club anglais, où il avait fait un incroyable retour il y a presque un an jour pour jour, la star portugaise n’a pour l’instant trouvé aucune équipe capable de lui offrir un challenge sportif et un salaire à la hauteur de ses attentes. Jorge Mendes a beau se focaliser sur le dossier Cristiano Ronaldo, la réalité est là, à 37 ans, le natif de Funchal file vers une fin de carrière sans nouveau Ballon d’Or. Cependant, en France, les supporters de l’Olympique de Marseille sont persuadés que CR7 pourrait s’offrir un dernier challenge de rêve au Vélodrome. Et ils ne sont pas les seuls.

Cristiano Ronaldo, une dernière danse à Marseille

24 heures après Laurent Paganelli, qui sur Canal+ avait annoncé que la signature de Cristiano Ronaldo à l’OM était réellement possible d’ici le 31 août minuit, c’est encore une fois sur la chaîne cryptée que le nom de CR7 a été associé à l’Olympique de Marseille. Dans la foulée de la victoire de Manchester United contre Liverpool, Samir Nasri a évoqué cette rumeur et a même trouvé un deal afin de parvenir à faire coller les intérêts sportifs et financiers. « Moi j’ai une solution pour Cristiano Ronaldo. Il peut résilier son contrat avec Manchester United, qui lui paie la moitié de son salaire, Marseille fait un effort et lui donne quelque chose. Il vient pour jouer la Ligue des champions avec l’OM. Une attaque Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez ça a de l’allure », a fait remarquer l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

Et comme cela ne suffisait pas, dans la soirée, un autre message a enflammé les réseaux sociaux, même si c'était pour rien. Une personne se présentant comme un ami de Cristiano Ronaldo adressait un message en anglais à CR7 en concluant par un « bonne chance en France ». Cela était évidemment relayé des milliers de fois avant que finalement les vrais spécialistes des infos liées à la star portugaise ne préviennent tout le monde que ce fameux ami était une pure invention. Mais c'est une évidence, du côté de l'OM, le dossier Cristiano Ronaldo ne demande qu'à s'enflammer.