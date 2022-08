Cristiano Ronaldo à l’OM, la bombe lâchée par Canal+

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le nom de Cristiano Ronaldo est associé timidement à l'OM ces derniers jours. Laurent Paganelli assure que ce n'est pas du vent et que ça peut se faire réellement.

Ce lundi soir, le grand choc de la Premier League opposera Manchester United à Liverpool. Une rencontre entre deux grands noms même si, en ce début de saison, cela ne se verra pas forcément au classement. Les Red Devils occupent en effet provisoirement la dernière place du classement, et cela symbolise bien leur début de saison assez pathétique. Cristiano Ronaldo en est le symbole, lui qui a repris l’entrainement avec des semaines de retard, ce qui n’est pas son genre déjà à la base. Mais le Portugais estime que son retour à Old Trafford est manqué, et ne veut pas se contenter d’une saison sans Ligue des Champions au programme. Au point de forcer pour un départ au mercato, alors qu’il ne reste que 10 jours avant le verdict du marché des transferts.

Même s’il a promis de faire la lumière sur sa situation personnelle prochainement, CR7 cherche clairement un nouveau club et a essuyé plusieurs refus. Refuser Cristiano Ronaldo, cela pouvait sembler impensable il y a quelques années, mais entre son salaire, son âge avancé et ses exigences, plusieurs clubs n’ont pas hésité à privilégier le collectif en repoussant les avances de son agent Jorge Mendes.

Cristiano Ronaldo veut et va partir de MU

A la recherche d’un club disputant la Ligue des Champions, pour le prestige, ses ambitions élevées, son désir de se frotter à ce qu'il y a de mieux et ses statistiques personnelles également, Cristiano Ronaldo se serait tourné vers l’OM selon la presse italienne. Une information rapidement atténuée par le club provençal, pour qui il est question d’avoir un mercato ambitieux, mais pas forcément à ce point. Et pourtant. Homme de terrain de Canal+, Laurent Paganelli a rebondi sur cette situation de CR7 dans le Canal Football Club.

Et pour l’ancien joueur de l’ASSE et de Toulon, le rêve est permis. « Il peut signer à l’OM, c’est une petite info, mais il peut signer à l’OM. Je sais qu’il veut partir, et il va bientôt partir, et il va aller dans un club qui joue la Ligue des Champions. Le seul qu’il a pour le moment, c’est Marseille. Il y a Alexis Sanchez, mais Alexis Sanchez il a besoin d’un avant-centre. Et il y aura donc Ronaldo. Si ça peut les intéresser, je lance la cagnotte », a conclu Laurent Paganelli sur une note d’humour, en sortant un billet de 10 euros de sa poche. Il en faudra beaucoup plus pour convaincre le Portugais de découvrir le championnat de France. Mais entre le bon début de saison de l’OM et les efforts consentis pour faire venir Alexis Sanchez, les supporters de la formation olympienne conservent une toute petite lueur d’espoir pour la fin de ce mois d’août.