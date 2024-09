Courbis prévient le PSG, l'OM lance le projet Leicester

Dans : OM.

L'OM a fait fort cet été sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi peut jouir d'un effectif de qualité, capable de jouer les premiers rôles en Ligue 1.

A Marseille, le début de saison est plus qu'encourageant. Les fans et observateurs ont de grandes attentes autour de l'OM de Roberto De Zerbi. L'Italien a à sa disposition un effectif de qualité, alors que Pablo Longoria a joué de son réseau pour lui offrir du lourd cet été au mercato. Si du travail reste à accomplir avant de tirer le meilleur de son groupe, De Zerbi n'est pas venu sur la Canebière pour faire de la figuration. L'idée est même pour certains d'aller titiller le PSG pour le titre de champion de France. Et ce n'est pas Rolland Courbis qui dira le contraire.

La bonne année ou jamais pour l'OM ?

Lors de quelques mots accordés à Ouest France, le consultant et ancien entraineur a en effet indiqué que l'OM avait les armes cette saison pour faire tomber Paris : « Tout me semble réuni pour faire une bonne saison. S’il y a une chance de rivaliser avec le PSG, c’est cette saison ou jamais. Je me souviens de Leicester, champion d’Angleterre à la surprise générale. Sauf qu’eux, les mardis, mercredis et jeudis, ils étaient tranquillement devant leur télé pendant que les rivaux cette année-là, les Manchester City, United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, lâchaient de la gomme en Coupe d’Europe. Marseille a le calendrier, cette année, qui va lui permettre de bien récupérer la semaine pendant que les rivaux (Monaco, PSG, Lille…) joueront sur d’autres tableaux avec les risques de fatigue et de blessures supplémentaires. Il faut que l’OM en profite ». Réponse dans les prochaines semaines donc pour l'OM, qui ne devra pas faillir contre les équipes rivales du championnat et avancer avec un rythme de cador. Cela tombe bien, la réception de Nice pointe le bout de son nez en Ligue 1.