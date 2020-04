Coronavirus : Décès de Pape Diouf, l'ancien président de l'OM

Dans : OM.

Ancien président de l’Olympique de Marseille, Pape Diouf est décédé ce mardi, quatre jours après son hospitalisation pour des problèmes respiratoires liés au coronavirus. Celui qui fut agent de joueurs avant de prendre la tête de l’OM entre 2005 et 2009 avait été hospitalisé ce samedi et mis sous assistance respiratoire. Il avait fait la demande d'être ramené en France, et devait être rapatrié ce mercredi.

La télévision sénégalaise a annoncé ce mardi soir le décès pour celui qui partageait son temps entre le Sénégal et la France. A Marseille, il restera comme le président qui a rapproché l’OM de son retour au sommet, même s’il a laissé sa place juste avant le titre de champion de France acquis en 2010.