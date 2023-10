Contexte sécuritaire, l'OM ira sans ses supporters à Nice

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

À l'occasion de la neuvième journée de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l'OGC Nice, dans le cadre d'un derby du sud. Face au contexte sécuritaire très tendu en France, les supporters phocéens ne pourront pas faire le déplacement.

Le préfet des Alpes-Maritimes l'a annoncé, il sera impossible pour les supporters de l'OM de se rendre à l'Allianz Riveira. Suite au passage à l'état d'urgence attentat en France après l'assassinat du professeur à Arras ainsi que la guerre entre Israël et la Palestine, et le fait qu'un match de football ait été indirectement visé à Bruxelles cette semaine, les autorités craignent d'être en sous-effectif lors de la rencontre entre Marseille et Nice. Habituellement, ce match fait déjà souvent polémique, c'est pourquoi les forces de l’ordre ne peuvent pas assurer pleinement l’encadrement des supporters du club de la cité phocéenne. Toutefois, la mobilisation d'un dispositif de sécurité sera bien présente pour cette rencontre, décisive dans la saison de l'OM, comme pour le Gym, actuel dauphin de l'AS Monaco en Ligue 1.