Contacté par l’OM, Papin trahit ses dirigeants

Par Eric Bethsy

Entraîneur du C’Chartres Football (National 2), Jean-Pierre Papin avait annoncé qu’il prolongerait l’aventure la saison prochaine. Mais le technicien pourrait finalement quitter ses fonctions pour travailler à l’Olympique de Marseille, dont le président Pablo Longoria lui propose de travailler dans le centre de formation.

Jean-Pierre Papin pourrait faire son grand retour à l’Olympique de Marseille. Selon les informations de L’Echo Républicain, l’ancien attaquant a été contacté par le club phocéen pour un poste au sein de son académie. On sait que le président Pablo Longoria, notamment après le départ de l’ex-directeur Nasser Larguet, prépare de grands changements au sein du centre de formation. Le dirigeant espagnol espère intégrer des anciens de la maison pour mieux transmettre les valeurs olympiennes.

Papin a l'OM 🤪

➡️182 buts en 5 ans⚽

➡️5 fois champion ⭐⭐⭐⭐⭐

➡️1 coupe de France🏆

➡️un finale des clubs champions

➡️5 fois meilleurs buteurs France

➡️3 fois meilleurs buteurs en LDC

➡️1 ballon d'or européen 🥂🍾 pic.twitter.com/dd35uxAPpg — Grandes Zoreilles 🇸🇴 (@Ber13014) May 20, 2022

En tant qu’amoureux de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin n’a pas dû hésiter très longtemps avant d’accepter l’invitation. On se souvient que « JPP » reprochait publiquement à la direction marseillaise de ne pas suffisamment s’appuyer sur ses anciens. Lui qui avait été ignoré par le précédent patron Jacques-Henri Eyraud malgré une discussion positive. Le seul problème, c’est que Jean-Pierre Papin trahirait ses supérieurs. En effet, l’actuel entraîneur du C’Chartres Football jurait encore fidélité au pensionnaire de National 2 début mai.

Papin a pourtant rassuré Chartres

« Bien sûr que je vais rester ! Pour moi, la question ne se pose même pas, assurait le technicien arrivé en juin 2020. Quand j’ai accepté de venir, mon objectif était de faire monter Chartres en National et je vais tout faire pour y arriver. Que ce soit bien clair ! Au départ, on s’était mis d’accord pour deux ans, un plus un. La première année, il y a eu le Covid. Donc, il me reste un an pour mener à bien le challenge. » Seulement voilà, un coup de fil de Pablo Longoria peut tout changer dans l’esprit de Jean-Pierre Papin, incapable de dire « non » à l’Olympique de Marseille.