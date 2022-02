Comment l'OM a lavé son linge-sale après Clermont

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dimitri Payet ne l'avait pas masqué, la défaite de l'OM contre Clermont l'a rendu furieux. En cause, le comportement de certains coéquipiers. A priori, les pendules ont été remises à l'heure avec le match de coupe d'Europe.

Lorsqu’un joueur du standing de Dimitri Payet se permet de venir faire part de sa colère froide en direct à la télé après une rencontre, c’est qu’il se passe des choses. Et l’intervention de celui qui est considéré comme le patron de l’Olympique de Marseille sur le terrain dans la foulée de la défaite au Vélodrome, dimanche contre Clermont, a démontré que tout n’était pas rose dans le vestiaire phocéen. Payet a préféré tirer le signal d’alarme avant que l’OM déraille et visiblement cela a débouché sur du concret. À la veille de la rencontre d’Europa Conference League contre Qarabag, Boubacar Kamara, qui n’a pas joué contre le promu, a fait savoir qu’effectivement une réunion entre joueurs avait eu lieu avant ce voyage en Europe de l’Est et que cela avait permis d’aplanir quelques soucis, même si le milieu marseillais n’a pas voulu dévoiler les secrets de cette conversation.

Pas de panique à l'OM, on s'est parlé

Ne souhaitant pas polémiquer avec Jorge Sampaoli, qui l’a laissé sur le banc face à Clermont, Boubacar Kamara a évoqué ce rendez-vous informel dans le vestiaire de l’OM et ce qu’il en attend, « Ce qu'on s'est dit après la défaite face à Clermont ? Les cadres ont parlé. Après, ça doit rester entre nous. À chaque défaite, on est affectés, mais il faut se relever. Le championnat de Ligue 1 est encore long. En Europe, on a pris une option, mais tout est à faire. Il ne faut surtout pas sous-estimer Qarabag, car ils ont de très bons joueurs, on l'a vu à l'aller. Il faut prendre ce match comme si c'était une finale, et poser notre jeu (...) Les moments de tension, ça arrive, comme dans toutes les équipes. La défaite nous a fait mal, car Clermont était vraiment supérieur dans tous les domaines. Les cadres ont parlé, il le fallait, ils ont l'expérience, ça fait longtemps qu'ils sont à l’Olympique de Marseille. Il fallait tout remettre à zéro pour repartir de plus belle », a prévenu celui qui arrive dans les derniers mois de son contrat avec l’OM et ne renouvellera pas, sauf miracle. Une sacrée perte pour Pablo Longoria, quand on constate que statistiquement Marseille ne sait pas gagner sans Boubacar Kamara, du moins cette saison.